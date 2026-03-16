Путін може погодитися на перемир’я: британський полковник назвав головну умову

Путін може погодитися на перемир’я / © скриншот з відео

Україна має можливість змусити Росію сісти за стіл переговорів, однак для цього необхідно продовжувати військовий тиск на окупантів.

Таку думку висловив полковник британської армії у відставці Філіп Інгрем, коли коментував ситуацію на фронті в Україні, передає «24 Канал».

За його словами, далекобійні удари по російській військовій інфраструктурі вже відчутно впливають на можливості РФ. Йдеться про атаки по підприємствах військово-промислового комплексу, нафтопереробних заводах і стратегічних аеродромах.

Експерт зазначає, що такі дії завдають Росії серйозних втрат і дозволяють Україні зберігати ініціативу на оперативному рівні.

Ситуація на фронті впливає на можливість переговорів

Інгрем підкреслив, що перспектива переговорів безпосередньо залежить від ситуації на полі бою. Якщо українські сили продовжать досягати успіхів і звільняти території, це може суттєво змінити розрахунки російського керівництва.

За словами британського військового, останнім часом з’являлися повідомлення про успішні дії Сил оборони на півдні України, де на окремих напрямках вдалося перехопити ініціативу.

Він припустив, що подальший тиск може викликати занепокоєння у Кремлі та вплинути на плани Росії щодо можливого весняного наступу.

Санкції також можуть відіграти ключову роль

Філіп Інгрем вважає, що військовий тиск має супроводжуватися посиленням економічних санкцій проти Росії, зокрема з боку Сполучених Штатів і союзників.

На його думку, поєднання успіхів української армії на фронті та жорсткішого міжнародного тиску здатне змусити Кремль розглядати переговори.

Водночас експерт зауважив, що навіть у такому разі російський лідер навряд чи погодиться на повноцінне закінчення війни.

Путін може прагнути лише паузи

На думку Інгрема, якщо Москва й погодиться на перемир’я, то, найімовірніше, це буде тимчасова пауза, необхідна для відновлення військових ресурсів.

Експерт переконаний, що російське керівництво може використати можливе припинення бойових дій для перегрупування сил та відновлення потенціалу.

Тому, підсумовує він, ключовим фактором у питанні переговорів і надалі залишатиметься тиск на Росію як на полі бою, так і на міжнародному рівні.

