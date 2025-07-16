Путін може погодитися на ультиматум Трампа: в ABC News назвали умову

Чи погодиться Путін на умови Трампа / © ТСН.ua

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Якщо президент США Дональд Трамп дійсно почне сприяти Україні не лише на словах, це може змінити позицію диктатора Путіна і підштовхнути його до переговорів.

Про це пише ABC News.

У виданні наголошують, що якщо Трамп тепер дозволить продовжувати надходження значної кількості американської зброї до України, це ознаменує важливу зміну.

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Найбільше це було б зовсім іншим сигналом для Путіна. Диктатор вважав, що військовий блок США для України за часів Трампа розпадається. Це надало Путіну сміливості наполягати на більш активних військових діях. Якщо ця угода змінить це, вона може почати змінювати сприйняття Путіна.

Але деталі матимуть значення. Системи протиракетної оборони Patriot, які Трамп дозволив відправити, є важливими, враховуючи значно посилення повітряних атак Росії. Але важливіше зараз буде те, яку іншу зброю отримає Україна. Трамп також сказав, що США надішлють «різні одиниці дуже складного військового обладнання».

Наразі Пентагон все ще опрацьовує, що саме буде відправлено, повідомили ABC News у понеділок два американських чиновники.

Ключове питання зараз полягає в тому, наскільки серйозно Путін сприйме новий підхід Трампа?

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Деякі експерти висловили сумніви що США дійсно ризикнуть запровадити санкції проти Індії та Китаю.

У виданні припускають, що термін в 50 днів Трамп озвучив з тієї причини, що стільки, за прогнозами, триватиме літній наступ РФ. Тому адміністрація Трампа сподівається, що Путін буде більш схильний до переговорів, коли наступ Росії закінчиться, особливо якщо він пройде невдало.

Посилені санкції — якщо вони будуть запроваджені — та значне збільшення кількості озброєнь можуть поступово підштовхнути Путіна до реальних переговорів, якщо його літній наступ не принесе значних результатів.

Але Путін може не вірити, що Трамп має терпіння дотримуватися жорсткої позиції.

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Тетяна Станова, аналітик з питань Росії та засновниця R.Politik, написала на X, що багато хто в російській еліті розглядає новий підхід Трампа лише як тимчасовий маневр для випробування Путіна.

«Як тільки стане очевидним, що такий тиск неефективний — і очікується, що це станеться найближчим часом — Трамп, ймовірно, повернеться до дипломатичного курсу, включаючи тиск на Україну для досягнення компромісу», — сказала Станова.

В ABC News вважають, що у короткостроковій перспективі Путін, ймовірно, продовжуватиме наполегливо тиснути. Диктатор вірить, що перемагає. Тільки коли він почне думати інакше, лише тоді зможе вести переговори.

Нагадаємо, Дональд Трамп сказав, що робитиме, якщо Росія не укладе мирну угоду впродовж 50 днів.

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Натомість сенатор Ліндсі Грем певен, що якщо Путін проігнорує 50-денний ультиматум, реакція Дональда Трампа буде різкою.