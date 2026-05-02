Путін може вдарити ядеркою по Україні: у Раді закликали всі служби готуватися
Ще 2024 року Росія внесла зміни до ядерної доктрини, якою розширила умови для застосування ядерної зброї.
Україна повинна підвищити готовність до можливого застосування президентом РФ Володимиром Путіним зброї масового знищення. У Верховній Раді розглянуть стратегію біологічної, хімічної і ядерної безпеки.
Про це повідомив секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко в ефірі телеканалу NTA.
Він наголосив на необхідності підвищити до максимального рівня готовність України до застосуванням ворогом, зокрема, ядерної зброї.
«Ми воюємо з державою, яка володіє найбільшим арсеналом зброї масового знищення», — нагадав Костенко.
За його словами, стратегія біологічної, хімічної і ядерної безпеки виділена окремо в законі про нацбезпеку у багатьох країнах, зокрема країнах НАТО.
«У нас, на жаль, це було втрачено. Тому зараз, я думаю, ми це повернемо», — зазначив нардеп.
Роман Костенко нагадав, що 2024 року Росія внесла зміни до ядерної доктрини, якою розширила умови для застосування ядерної зброї.
«Якщо вони [росіяни] просто вважають, що на них може хтось напасти, вони превентивно можуть її застосовувати. Тобто вони повністю собі розв’язали руки, щоб можна було застосовувати [ядерну зброю]. І ми маємо розуміти, що Україна має бути до цього готова. Мають бути готові всі служби», — наголосив він.
Нардеп пояснив, що стратегія захисту від біологічної, хімічної та ядерної зброї повинна чітко регулювати, чим саме будуть займатися Міноборони, ДСНС, МВС тощо.
«Це нам потрібно все прогнозувати і бути готовими до всього, тому що ми розуміємо, з ким ми воюємо», — підсумував Костенко.
Нагадаємо, раніше засновник підрозділу Lasar’s Group і заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров припустив, за якого сценарію Росія може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї.