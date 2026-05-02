Путін може вдарити ядеркою по Україні: у Раді закликали всі служби готуватися

Загроза ядерного удару Росії

Україна повинна підвищити готовність до можливого застосування президентом РФ Володимиром Путіним зброї масового знищення. У Верховній Раді розглянуть стратегію біологічної, хімічної і ядерної безпеки.

Про це повідомив секретар оборонного комітету ВР Роман Костенко в ефірі телеканалу NTA.

Він наголосив на необхідності підвищити до максимального рівня готовність України до застосуванням ворогом, зокрема, ядерної зброї.

«Ми воюємо з державою, яка володіє найбільшим арсеналом зброї масового знищення», — нагадав Костенко.

За його словами, стратегія біологічної, хімічної і ядерної безпеки виділена окремо в законі про нацбезпеку у багатьох країнах, зокрема країнах НАТО.

«У нас, на жаль, це було втрачено. Тому зараз, я думаю, ми це повернемо», — зазначив нардеп.

Роман Костенко нагадав, що 2024 року Росія внесла зміни до ядерної доктрини, якою розширила умови для застосування ядерної зброї.

«Якщо вони [росіяни] просто вважають, що на них може хтось напасти, вони превентивно можуть її застосовувати. Тобто вони повністю собі розв’язали руки, щоб можна було застосовувати [ядерну зброю]. І ми маємо розуміти, що Україна має бути до цього готова. Мають бути готові всі служби», — наголосив він.

Нардеп пояснив, що стратегія захисту від біологічної, хімічної та ядерної зброї повинна чітко регулювати, чим саме будуть займатися Міноборони, ДСНС, МВС тощо.

«Це нам потрібно все прогнозувати і бути готовими до всього, тому що ми розуміємо, з ким ми воюємо», — підсумував Костенко.

