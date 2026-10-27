Путін провів несподівані переговори з лідерами двох країн Європи: що обговорювали щодо України

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним щодо можливого завершення війни в Україні. Переговори відбулися у вівторок, 27 жовтня, після консультацій з українською стороною.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на спільну заяву лідерів Фінляндії та Норвегії.

Реклама

Стубб і Стере підтвердили, що саме вони ініціювали телефонну розмову з Путіним, попередньо узгодивши цей крок з Україною.

Реклама

«Обговорення було відвертим і змістовним. Для припинення війни необхідні безпосередні переговори», — заявив президент Фінляндії.

Чому Путін вирішив говорити з європейськими лідерами

Можливі переговори відбуваються на тлі нових дипломатичних зусиль США щодо завершення російсько-української війни.

Минулого тижня спецпосланець американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф відвідав Путіна в Санкт-Петербурзі. Перед цим він провів переговори в Осло з президентом України Володимиром Зеленським і лідерами Фінляндії та Норвегії.

За даними Bloomberg, розмова 27 жовтня стала першим безпосереднім контактом Путіна з провідними європейськими лідерами, які підтримують Київ, після його переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном у липні 2025 року.

Реклама

Після минулотижневих дипломатичних контактів Пєсков заявив, що Москва розглядає Фінляндію та Норвегію як нових можливих учасників процесу врегулювання війни. Водночас він зазначив, що Росія ще має оцінити їхні можливості щодо цього питання.

Нові переговорні ініціативи з'являються на тлі напруженості у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Серед причин видання називає домовленість Трампа з Путіним щодо дизельного пального та проблеми з роботою супутникового зв'язку Starlink.

Водночас Україна стикається зі зростанням бюджетних потреб і нестачею засобів протиповітряної оборони напередодні можливого посилення російських атак узимку.

Європа прагне долучитися до переговорів щодо України: останні новини

Нагадаємо, Європейський Союз прагне взяти участь у наступному раунді переговорів між Україною, США та Росією. У Брюсселі занепокоєні тим, що позиція Вашингтона, за оцінками журналістів, дедалі більше зміщується на користь Москви, тому хочуть безпосередньо впливати на мирний процес.

Реклама

Заступниця головного речника Єврокомісії Аріанна Подеста заявила, що ЄС розраховує бути представленим на майбутніх переговорах. За її словами, європейську сторону мають представляти Європейська комісія та Європейська рада.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що наступний раунд переговорів, який планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі, передбачається у тристоронньому форматі — за участю України, США та Росії. Проте він не виключив долучення європейських представників на пізніших етапах.

Як писало Politico, європейські країни також шукають власного переговорника для безпосередніх контактів із Путіним. У Європі побоюються, що Дональд Трамп може домовитися з Москвою без урахування позиції європейських союзників України.

Одним із головних кандидатів на роль такого посередника називають президента Фінляндії Александра Стубба, який підтримує добрі стосунки з Трампом. Також розглядалася кандидатура голови Європейської ради Антоніу Кошти, однак він відмовився від відповідної пропозиції.

Крім того, раніше The Wall Street Journal повідомляло, що Путін запропонував Трампу та лідеру Китаю Сі Цзіньпіну провести тристоронній саміт для обговорення війни в Україні. За даними видання, зустріч пропонували організувати під час форуму АТЕС у листопаді. У Кремлі підтверджували обговорення такої можливості.

Новини партнерів

Новини партнерів