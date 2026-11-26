Ядерна зброя. / © ТСН

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Російська Федерація може готувати небезпечний крок, що загрожує не лише супутниковому зв’язку, а й енергетичній інфраструктурі цілих країн. За повідомленнями західних ЗМІ, диктатор Володимир Путін планує вивести на орбіту супутник з ядерною зброєю. Це вже викликало занепокоєння серед союзників з НАТО.

Про це пише британський таблоїд Daily Express.

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Розвідка Німеччини виявила у Росії супутник Sputnik-S з ядерним озброєнням, який нібито майже готовий до запуску. За даними західних ЗМІ, його можуть вивести в космос протягом найближчих 60 днів. Цю загрозу вже обговорюють у колах НАТО.

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Чим загрожує ядерна зброя в космосі

Вибух ядерного заряду на орбіті може спричинити потужний електромагнітний імпульс (ЕМІ), який виведе з ладу тисячі супутників. Фахівець з ядерної зброї та доцент Даремського університету Бледдін Боуен попередив, що наслідки такого вибуху будуть масштабними та неконтрольованими. Під загрозою опиняться не лише супутники інших держав, а й російські космічні апарати.

Ба більше, наслідки можуть зачепити навіть Китай — союзника Москви. Електромагнітний імпульс здатний спричинити перебої в роботі його енергетичних мереж.

Експерт також застеріг, що застосування такої зброї може спровокувати повномасштабну ядерну війну, якщо інша ядерна держава відповість власним ударом.

Навіщо Путіну ядерна зброя на орбіті

Водночас Боуен зауважив, що справжня мета Москви залишається незрозумілою. На його думку, розміщення ядерного заряду в космосі не дає Росії суттєвих військових переваг, адже для ураження супутників можна використати ракети наземного базування. До того ж такий супутник сам стане вразливою ціллю.

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Зауважимо, що повідомлення про можливу підготовку ядерної зброї в космосі з’явилися на тлі посилення гібридних загроз з боку Росії проти європейських країн.

Зокрема, у Великій Британії попередили компанії, які постачають військову допомогу Україні, про ризик стати мішенями російських атак. Спеціальна служба безпеки закликає підприємства посилити захист, обмежити публічне розголошення інформації про свою діяльність і навчити персонал розпізнавати підозрілу активність.

Запуск РФ супутника з ядеркою — що відомо

Німецькі ЗМІ повідомили, що західні розвідки оцінюють загрозу запуску Росією супутника з ядерною боєголовкою на борту вже найближчими тижнями. За їхніми даними, Москва розробила апарат під назвою «Спутник-С» ще кілька років тому і може вивести його на орбіту протягом наступних 60 днів.

Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) попереджають, що підрив ядерного заряду в космосі може мати масштабні та невибіркові наслідки. Під загрозою опиняться критично важливі супутникові системи навігації, зв’язку та інші космічні технології.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс готовий гарантувати безпеку своїх союзників не лише на землі. З його слів, це охоплює безпеку, «коли йдеться про космічний елемент».

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