Путін може ініціювати у Росії воєнний стан: колишній учасник ТКГ пояснив, коли і навіщо це диктатору

Можливо, вибори 2024 року в РФ стануть останніми в житті Путіна, тож йому дуже хочеться прийти до них переможцем, щоб отримати добрий результат.

Таку думку висловив колишній представник України у Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш в інтерв'ю Obozrevatel.

"На жаль, Путін не має варіантів. 2024 року у нього вибори, можливо, останні в його житті. Йому дуже хочеться прийти до цих виборів переможцем, щоб отримати добрий результат, який залишиться в історії. Якщо він не отримує цього результату на полі битви – приєднання територій, а він такого результату, я сподіваюся, не отримає – то у нього не залишиться іншого варіанту, щоб якомога довше затягувати конфлікт", - каже Гармаш.

Для цього, за його словами, Путін може запровадити воєнний стан 2024 року, загальну мобілізацію і так взагалі уникнути виборів.

"Їх просто не буде. Потрібно розуміти, що все йде до цього. Це буде зумовлено бажанням цієї людини залишатися при владі. Я думаю, поки Путін живий, всі питання вирішуватиме він, оскільки сьогодні вся силова структура замкнута на ньому. Жодні "партії миру" (в Кремлі) та інші не в змозі щось змінити, допоки він живий і дієздатний", - сказав Гармаш.

Нагадаємо, політолог розповів, як можна покарати Путіна за звірства.

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