Путін може не дожити до суду в Гаазі: політтехнолог назвав варіанти майбутнього президента РФ

Диктатора може вбити його оточення, аби той не розповів на суді правду про їхню участь у війні проти України.

Після того, як МКС у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, є два сценарії його майбутнього. Один із них полягає в тому, що диктатор просто не доживе до судового процесу.

Про це розповів політтехнолог і письменник Михайло Шейтельман, повідомляє "24 канал".

Він зауважив – певні категорії російського населення зрозуміли, що їхнє майбутнє є доволі примарним. Тож насамперед треба "здати" Путіна. Водночас політтехнолог оцінює як дуже малу ймовірність того, що президент РФ таки опиниться на лаві підсудних.

Так, Шейтельман навів приклад долі іракського диктатора Саддама Хусейна. Він таки постав перед судом, але для цього армії США довелося захоплювати Багдад.

"У захоплення Москви американськими військами я вірю слабо", – зауважив експерт.

Щодо долі експрезидента Югославії, диктатора Слободана Мілошевича, то політтехнолог нагадав, що він був виданий суду. Однак відмінність Мілошевича від Путіна полягає в тому, що не становив небезпеки для нових еліт Югославії, тобто вони не боялися, що диктатор щось розповість.

"Мені здається, що в Росії наступний режим після Путіна буде з людей із його нинішнього оточення. Їм точно не потрібно, щоб Путін розповідав правду про їхню участь у цій війні", – зазначив Шейтельман.

Саме тому він не вірить, що російський диктатор узагалі доживе до суду. Експерт бачить два сценарії для Путіна в такому разі: або його вб'ють свої, або він спокійно добуде на посту президента, більше ніколи не залишаючи Росію.

Політтехнолог також звернув увагу на інформацію від видання The New York Times, яке повідомило, що допоки РФ не виконає ордер на арешт Путіна, з неї не знімуть санкції. Тож, на думку Шейтельмана, депутати, промисловці та підприємці в Росії тепер зрозуміють, що для скасування обмежень спершу потрібно "здати" тих, на кого виданий ордер МКС.

"Я думаю, так само сильно це вплинуло на олігархів, які намагалися використати свої лобістські зусилля, щоб зараз зняти з себе санкції", – додав експерт.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової за підозрою в незаконній депортації українських дітей. Відтепер Путін маєстатус підозрюваного і його можуть заарештувати та передати до суду в разі візиту до 123 країн.

Головний прокурор МКС Карім Хан запевнив, що Путін постане перед правосуддям у Гаазі, незалежно від аргументів Росії. Йдеться про заяви РФ, що вона не визнає юрисдикцію цього суду і не ратифікувала Римський статут.

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