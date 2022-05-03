Путін може офіційно оголосити війну Україні вже 9 травня - CNN

Серед інших варіантів РФ - оголошення про повний контроль над Маріуполем.

Президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні вже 9 травня, вважають американські та західні чиновники.

Про це пише CNN.

Путін міг би перейти до офіційного оголошення війни Україні вже 9 травня, що дасть змогу повноцінно мобілізувати російські резервні сили під час їх спроби завоювати східну та південну Україну, вважають чиновники США та Заходу.

"Західні чиновники довгий час вірили, що Путін використає символічне значення та пропагандистську цінність цього дня, щоб оголосити про військове досягнення в Україні, про серйозну ескалацію бойових дій — або обидва ці варіанти", - йдеться у повідомленні.

Чиновники почали обговорювати один сценарій, який полягає в тому, що Путін офіційно оголошує війну Україні 9 травня. Нині російські чиновники наполягають, що конфлікт є лише "спеціальною військовою операцією" з метою "денацифікації".

"Я думаю, що він спробує піти зі своєї "спеціальної операції", - сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес минулого тижня LBC Radio. - Він крутив поле, закладаючи ґрунт для того, щоб сказати: "Дивіться, зараз війна проти нацистів, а мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м’яса".

Як пише ЗМІ, офіційне оголошення війни 9 травня могло б підсилити російських громадян і підвищити популярність щодо вторгнення. Це також, згідно з російським законодавством, дозволить Путіну мобілізувати сили резерву та призвати військовозобов’язаних, які, за словами чиновників, вкрай потрібні Росії на тлі висхідного дефіциту робочої сили. Західні та українські офіційні особи підрахували, що щонайменше 10 тисяч російських солдатів було вбито під час війни з моменту вторгнення Росії трохи понад два місяці тому.

Інші варіанти на 9 травня включають анексію окупованих територій Луганська та Донецька, посилення атаки на Одесу на півдні або оголошення повного контролю над Маріуполем.

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що США мають високо достовірні повідомлення розвідки про те, що Росія спробує анексувати Луганськ і Донецьк "десь у середині травня". Є також ознаки того, що Росія може планувати проголосити та анексувати «народну республіку» у Херсоні.

Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що є "поважні підстави вважати, що росіяни зроблять все можливе, щоб використати" 9 травня в цілях пропаганди.

"Ми бачили, як росіяни дійсно подвоюють свої пропагандистські зусилля, ймовірно, майже напевно, щоб відволіктися від своїх тактичних і стратегічних невдач на полі бою в Україні", – сказав Прайс на брифінгу Державного департаменту.

Прайс додав, що він «"бачив припущення про те, що Росія може офіційно оголосити війну» 9 травня, і сказав, що "це було б великою іронією, якби Москва використала нагоду "Дня Перемоги" для оголошення війни, що само по собі дозволило б їм збільшити кількість призовників у спосіб, який вони не в змозі зробити зараз, таким чином, що було б рівнозначно тому, щоб показати світові, що їхні військові зусилля провалюються, що вони заплутуються у своїй військовій кампанії та військових цілях".

"Я цілком впевнений, що до 9 травня ми почуємо більше від Москви", – додав Прайс.

"Я цілком впевнений, що ви почуєте більше від Сполучених Штатів, від наших партнерів, включаючи наших партнерів по НАТО, також до 9 травня", - резюмував він.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін може використати ядерну зброю, щоб “зберегти обличчя”. Все це відбувається на фоні того, що російська армія значних успіхів у війні з Україною не мала. Про це в інтерв'ю Fox News повідомив голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес.

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