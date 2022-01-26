Путін може піти в наступ вже зараз або в середині лютого — Держдеп США

Путін може піти в наступ вже зараз або в середині лютого — Держдеп США

За словами заступниці Держсекретаря США, Путін ймовірно нападе на Україну до або вже після Олімпійських ігор.

Заступниця Держсекретаря США Венді Шерман, вважає, що президент РФ Володимир Путін може використати війська, які він стягнув до українського кордону вже зараз або в середині лютого.

Про це вона сказала під час онлайн-дискусії "Ялтинської Європейської Стратегії".

За її словами, Вашингтон готовий до різних сценаріїв розвитку подій і "навіть до повного захоплення України". Шерман зазначила, що США готові діяти і змусити Росію прийняти наслідкисвоїх дій.

"Я не знаю, про що думає Путін. Я не знаю, чи прийняв він остаточне рішення, але є ознаки, що він може використати військові сили зараз або в середині лютого. Ми знаємо, що почнуться Олімпійські ігри, буде церемонія відкриття 4 лютого, і Путін буде присутній там. Сі Цзіньпін, напевно, просив, щоб в цей час не було нападу на Україну", — сказала Шерман.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ РФ пригрозили, що військова напруженість в Європі та світі дійшла "до небезпечної межі".

Крім того, нещодавно з’явились нові супутникові знімки російських військ біля українських кордонів, на яких видно значне збільшення кількості російський військ та зброї.

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