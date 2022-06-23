Путін може почати війну з Литвою, аби відкрити шлях до Калінінграда і розколоти НАТО - експерт

Путін може почати війну з Литвою, аби відкрити шлях до Калінінграда і розколоти НАТО - експерт

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що Володимир Путін може розв'язати війну з Литвою, аби взяти під контроль Сувалкський коридор, який відкриє шлях до Калінінграда.

За словами експерта, такі дії російського "фюрера" можуть призвести до розколу НАТО.

Про це Самусь розповів в ефірі марафону FREEДOM.

Експерт каже, що напад на країну-члена Альянсу і захоплення її території стане для НАТО приводом до реалізації п'ятої статті про колективну оборону. Однак це можливо лише за підтримки всіх членів Альянсу.

Натомість війна в Україні показала, що не всі країни готові піти на пряму конфронтацію з Росією, що призведе до блокування п'ятої статті.

"Путін знає, що існують країни, та ж Німеччина чи Угорщина, можливо Франція, які не хочуть прямої війни з Росією. Вони розуміють, що вони до неї не готові", - пояснив експерт.

Самусь розповів, що з 2017 року Росія і Білорусь на навчаннях відпрацьовували можливе захоплення Сувалкського коридору, змінюючи в сценарії Литву на вигадану країну.

"На цих навчаннях цей Сувалкський коридор захоплювався протягом декількох годин. І, природно, за ці години може конкретно відреагувати або Литва, або тільки Польща. Як організація НАТО... Потрібно декілька днів, якщо не тижнів", - зазначив він.

На думку експерта, ситуація ускладниться, якщо для захоплення частини Литви Путін використає "кримський" сценарій.

"Там немає жодних оборонних ліній, там немає підготовленої оборони, там звичайні дороги, звичайні населені пункти, там фактично немає кордонів у зв'язку з тим, що це країни Європейського Союзу, країни НАТО. Між ними немає жодних проблем. Тому Росія може цим скористатися... Вони входять в цей коридор і не починають стріляти. Як в Криму було: "ми ввічливі люди, ми просто хочемо забезпечити проїзд наших поїздів і фур, ми нічого не робимо", - пояснив Самусь.

У такому випадку країнам НАТО буде важко довести необхідність реалізації п'ятої статті, адже не було жодних військових дій. Це призведе до того, що для захисту Литви Альянсу доведеться першим відкрити вогонь.

Нагадаємо, Литва збирається розмістити ще більше військ НАТО на тлі російських погроз.

Своєю чергою, Росія знову погрожує Литві через обмеження транзиту до Калінінграда. Так, РФ планує відключити Литву від спільної електромережі. Відповідний проєкт буде розглянуто в парламенті.

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