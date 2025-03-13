Путін може погодитися на перемир’я, щоб спекулювати після 9 травня — нардепка

Президент Росії Володимир Путін може погодитися на тимчасове припинення вогню, щоб спекулювати на темі подовження воєнного стану, який закінчується в Україні 9 травня.

Таку думку висловила голова фракції “Голос” Олександра Устінова в передачі на YouTube- каналі Наталії Мосейчук.

Вона нагадала, що Верховна Рада повинна зібратися до 9 травня, щоб проголосувати подовження воєнного стану і мобілізації.

“Яку я бачу загрозу — він [Путін] іде на часткове перемир’я і каже: нащо вони подовжують воєнний стан, у нас же немає війни, ми не стріляємо. Це вони хочуть просто далі воювати, їм це добре, вони не хочуть виборів, тому і тримають цей воєнний стан”, - припустила Олександра Устінова.

Також читайте Росія висунула США вимоги для припинення війни в Україні — Reuters

За її словами, навіть за умови згоди господаря Кремля на перемир’я, у нього залишиться дуже багато варіантів, щоб маніпулювати та викручуватися. Зокрема, вона нагадала, що від 2014 року російська армія неодноразово порушувала перемир’я, звинувачуючи в цьому українців.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав відповідь президента РФ Володимира Путіна на пропозицію припинення вогню, яку підтримала Україна, передбачуваною та маніпулятивною. На його думку, фактично господар Кремля готує відмову від перемир’я.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін нарешті відреагував на пропозицію США припинити бойові дії на 30 днів. Путін сказав, що РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, "але є нюанси". Російський президент також заявив, що може провести телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити умови перемир'я.

Читайте також: