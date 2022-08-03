Путін може приховувати свою "справжню маму" з Грузії: історик розповів про скандальне розслідування

Президент Росії Володимир Путін може брехати про своїх справжніх батьків. Є дані про те, що справжня мати російського диктатора жила у Грузії, а всі обставини свого дитинства Путін приховує.

Автором публікації про нібито справжню матір президента Росії є прессекретар убитого лідера Чечні Джохара Дудаєва – Ібрагімов.

Про це американсько-російський історик Юрій Фельштинський розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко.

У публікації 2000-го року йдеться про те, що у Грузії знайшли Віру Путіну, яка стверджувала, що народила майбутнього російського лідера від безробітного Платона Привалова з міста Ачора Пермської області. Останнійбув п'яницею.

За словами Віри, вона з маленьким сином опинилася у грузинському селі Метехи, де вийшла заміж за грузина Осепашвілі та народила ще дітей. Жінка розповіла, що сина Володимира відправили на Урал до її батьків. Там хлопця віддали до інтернату, а невдовзі всиновили.

Ібрагімов у своїй публікації писав, що Путін не хоче визнавати свою рідну матір, попри численні докази його походження.

Після публікації розслідування обросло скандалами. Фельштинський розповів, що з цим пов'язана катастрофа, в якій 9 березня 2000 року загинув журналіст Артем Боровик. Його нібито вбили через те, що журналіст мав матеріали розслідування Ібрагімова.

"Це була операція з усунення Боровика через те, що він планував опублікувати сенсаційний матеріал про матір Путіна. І ніхто не знав, що в цьому інтерв'ю буде", – сказав історик.

Він також розповів, що Боровик летів на зустріч із Ібрагімовим до Грузії, аби отримати плівку, на якому був запис інтерв'ю з Вірою Путіною. Зрештою, матеріал таки був опублікований колегами Боровика вже після його смерті і після виборів президента РФ.

Фото: cyclowiki.org

Фельштинський також звернув увагу на деякі нюанси з Вірою Путіною.

"Інтерв'ю було погано записане з погляду журналіста – Ібрагімов не поставив потрібних питань, не попросив показати паспорт, дитячі фотографії Путіна, очевидні речі. Проте у 2000 році він написав книжку про біографію президента Росії. Там була роздруківка інтерв'ю з Путіною", – сказав історик.

Водночас він висловив переконання, що жінка з Грузії є справжньою матір’ю російського диктатора. Фельштинський додав, до села Віри Путіної навідувалися журналісти з Франції та Німеччини, але після цього не з’являлися публікації через те, що вкрай важко було довести родинний зв'язок.

За словами історика, що якщо розслідування Ібрагімова є правдою, то Путін на два роки старший, аніж вказано в його офіційній біографії.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що Путін міг наказати обстріляти Україну ракетами 2 серпня після ритуалу чорної магії.

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