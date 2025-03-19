Російський "фюрер" Володимир Путін на переговорах може вимагати визнати Крим, Севастополь, "ЛНР", "ДНР", Херсонську та Запорізьку області російськими.

Про це диктатор РФ заявив на закритій частині з'їзду Російського союзу промисловців і підприємців, повідомляють росЗМІ.

За словами господаря Кремля, визнання Криму у складі агресорки Росії, а також автономії так званих "ЛНР" і "ДНР" могло запобігти початку повномасштабного вторгнення до України в лютому 2022 року.

Своєю чергою співрозмовники видання повідомили: тепер на переговорах йдеться про те, що території, які перебувають під контролем окупантів, нібито не можуть бути передані Україні.

"Також Москва може вимагати визнати російськими Крим, Севастополь, "ЛНР", "ДНР", Херсонську й Запорізьку області. Якщо це станеться найближчим часом, Росія не стане претендувати на Одесу та інші території, які наразі належать Україні", – пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що "фюрер" Володимир Путін затягує переговори. Кремль хоче використати цей час для активізації наступу на заході Запорізької області та здобуття тактичних переваг на фронті.

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