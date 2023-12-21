Путін може застосувати ядерну зброю по території НАТО – ексаналітик ЦРУ

На відміну від Заходу, Путін може не боятися ядерного протистояння.

Малоймовірно, що президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю на полі бою в Україні, але дуже ймовірно, що він піде на її застосування проти НАТО.

Таку думку висловив колишній аналітик Центрального розвідувального управління США Пітер Шредер у статті для Foreign Affairs.

Шредер гадає, що США можуть недооцінювати можливість ядерної війни між Росією та НАТО.

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"Це помилка. Чиновники США неправильно це зрозуміли", – зазначив аналітик.

Путін може піти на ядерний удар по НАТО

"Насправді малоймовірно, що російський президент Володимир Путін застосує ядерну зброю на полі бою в Україні, але дуже ймовірно, що він піде на її застосування проти НАТО", – додав Шредер, який провів майже 20 років, працюючи над питаннями, пов’язаними з Росією.

"Коли Путін використовує свій арсенал, він не намагається попередити, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Швидше, його риторика спрямована на те, щоб погрожувати самому НАТО", – вважає ексаналітик ЦРУ.

За його оцінками, Путін не просто брязкав зброєю, коли розхвалював ядерний потенціал Росії. Аналітик вважає, що перехід до застосування ядерної зброї – це те, що російський диктатор міг би зробити, якби хотів швидко виграти війну проти України.

"На відміну від Заходу, Путін може не боятися ядерного протистояння: він добре обізнаний з ядерним арсеналом Росії та принципами ядерного стримування, і, можливо, вважає себе унікально придатним для того, щоб подолати ядерну кризу", – йдеться у статті експерта.

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Шредер нагадав слова Путіна восьмирічної давнини, коли він сказав, що Росія готова мобілізувати свої ядерні сили під час вторгнення до Криму. На думку аналітика, очільник Кремля був надзвичайно послідовним у тому, що РФ готова використовувати ядерну зброю проти НАТО, щоб захистити свої інтереси в Україні.

Ядеринй удар по НАТО, щоб швидко та на умовах Путіна припинити війну в Україні

Шредер також окреслив, як Путін може посилити тиск Росії на НАТО.

"Якщо Путін посилить війну, наприклад, атакуючи НАТО звичайними озброєннями, він, швидше за все, діятиме дуже швидко, щоб не дати Сполученим Штатам шансу вийти з кризи. Звідси Москва може фактично почати застосовувати силу проти НАТО", – написав аналітик, додавши, що Росія може атакувати літаки, кораблі та конвої Альянсу, щоб втягнути його у бій.

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"Зрештою, за найгіршого сценарію – такого, коли Кремль намагався б шокувати світ, щоб швидко та на умовах Путіна припинити війну в Україні – Росія могла б запустити ядерну зброю прямо по території НАТО", – припустив Шредер.

Нагадаємо, у липні президент США Джо Байден на пресконференції в Гельсінкі заявив, що загрози застосування Росією ядерної зброї проти України немає.

Водночас Путін минулого тижня узявся стверджувати, що "у Росії немає жодних причин, жодних інтересів, жодних геополітичних інтересів, ні економічних, ні політичних, ні військових, воювати з країнами НАТО".

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