"Путін може завершити війну будь-якої миті": Кулеба закликав посилити тиск на кремлівського диктатора

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попросив країни Євросоюзу не припиняти чинити жорсткий тиск на президента РФ Володимира Путіна для того, щоб зупинити війну в Україні.

Міністр закордонних справ України переконаний, що зі своїми засобами пропаганди Путін може завершити війну, коли цього захоче. Для цього йому достатньо буде оголосити російському народу про перемогу.

Про це Кулеба заявив у своїй промові на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

"Путіну не потрібна наша з вами допомога у пошуку рішень для "збереження обличчя". У нього вони є. З його пропагандою всередині РФ, він може завершити війну будь-якої миті. Просто вийшовши та заявивши, що "славетна російська армія" результативно знищила таку-то і таку-то кількість українських підрозділів та об'єктів, відтак успішно "демілітаризувавши" та "денацифікувавши" Україну (що б це слово не значило до нього).

А отже, "час повертатися додому", може сказати він. Пропагандисти допоможуть зробити так, щоб росіяни аплодували своєму "великому лідеру". Але для того, щоб Путін дійшов до точки усвідомлення потреби таких дій, ми маємо значно посилити тиск на нього. Тому потрібно більше жорстких санкцій, більше важкого озброєння, більше ясності щодо майбутнього України в об'єднаній Європі", - сказав Кулеба.

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