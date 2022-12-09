"Путін може зробити це просто сьогодні": пані посол США висловилася про закінчення війни

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк вважає, що Москва може закінчити війну проти України, якщо захоче. Зробити це президент-диктатор Володимир Путін може зробити просто сьогодні.

Таку думку Бріджит Брінк висловила в інтерв'ю "24 каналу".

За її словами, зокрема, кремлівському "фюреру" потрібно відвести свою армію.

"Як і коли завершиться війна залежить від президента Зеленського. Президент Байден дуже чітко на цьому наголосив. Якщо росіяни хочуть зупинити війну, то Путін може зробити це просто сьогодні. Він може зупинитися, відвести свої війська і війна скінчиться. Для нас дуже важливою є підтримка вашого демократично обраного президента та право українців на захист", - зазначила дипломатка.

Нагадаємо, речниця російського МЗС Марія Захарова обурилася, що США не дозволяють розбомбити Україну, надаючи ЗСУ системи ППО, та напророкувала, що через це "війна триватиме щонайменше до 2025 року".

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