Путін, можливо, захоче принизити Зеленського: Sky News про переговори у Стамбулі

Російський диктатор Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Путін навряд чи поїде до Стамбула на переговори з президентом Володимиром Зеленським.

Таку думку висловив аналітик Sky News з питань оборони та безпеки Майкл Кларк.

«Сумніваюся», — відповів він на запитання про ймовірний особистий візит диктатора на переговори.

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«Враховуючи, що Зеленський тепер зобов’язаний бути там особисто, я підозрюю, що Путін захоче принизити його, тобто не бути там особисто, якщо тільки американці не зможуть чинити тиск на Путіна», — каже експерт.

Кларк припускає, що на переговорах у Стамбулі Росію представлятимуть очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров та його команда.

«І тоді запитання до Зеленського: чи залишиться він у кімнаті, чи відправить свою команду із зовнішньої політики, яка буде там в іншій частині зали, чи безпосередньо взаємодіятиме з Лавровим?», — розмірковує аналітик.

Кларк сказав, що російський президент, схоже, зберіг ініціативу.

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«Путін, мабуть, відчуває, що знову має перевагу над Дональдом Трампом щодо цього питання», — прокоментував він.

Зеленський має триматися ближче до американців, «наскільки це можливо», вважає експерт, і у європейців — «така сама проблема».

«У суботу Сполучені Штати повністю підтримали європейців. Вони були найбільш близькими за останні місяці в цьому питанні — абсолютно єдині, заявивши: «Припинення вогню починається сьогодні, без жодних «якби» та «але», і Трамп був з цим згоден. А потім Трамп повністю підірвав це, сказавши (Зеленському — Ред.), що ви повинні поїхати на ці переговори. Трамп весь час робить зигзаги — то повертає ліворуч, то праворуч. Він нічого не обдумує. Він просто живе теперішнім моментом», — підсумував Майкл Кларк.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін відкинув пропозицію про перемир’я і заявив, що потрібно повернутися до переговорів у так званому «стамбульському форматі», як це було у березні 2022 року. Ці переговори він «призначив» на четвер, 15 травня.

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Своєю чергою президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитись на перемовини в Туреччині.

Президент Зеленський погодився на переговори у Стамбулі і заявив, що сподівається на особисту зустріч із Путіним у Туреччині.