Путін мусить зрозуміти наслідки затягування війни: Сибіга закликає до тиску на Москву

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав до зміцнення України та посилення тиску на Москву, оскільки російський очільник Володимир Путін повинен зрозуміти наслідки затягування війни.

Про це глава української дипломатії написав у соцмережі Х.

Сибіга подякував США за взаємодію та незмінну відданість підтримці України та просуванню миру та наголосив на важливості зустрічі американського лідера Дональда Трампа і президента Володимира Зеленського у Вашингтоні 18 серпня, щоб обговорити подальші кроки для припинення вбивств та війни.

Реклама

«Ми цінуємо позитивні сигнали американської сторони щодо готовності працювати над розбудовою надійної інфраструктури гарантій безпеки для України. Ми також підтримуємо зусилля Президента Трампа щодо організації тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії. Путін повинен розуміти наслідки затягування війни. Він занадто багато разів брехав у минулому і повністю знецінив своє слово. Тільки його дії є справжніми індикаторами того, чи дійсно він бажає припинити терор і агресію. Саме тому стратегія миру через силу залишається нашим пріоритетом. Посилення тиску на Москву та зміцнення України є критично важливими компонентами для досягнення миру», — наголосив Сибіга.

За його словами, Україна тісно координує свої дії з усіма союзниками і дякує їм за підтримку і єдність.

«Трансатлантична єдність має першочергове значення для досягнення тривалого миру і безпеки для всіх нас. Україна залишається відданою мирним зусиллям. Ми й надалі використовуватимемо кожну, навіть найменшу можливість, щоб покласти край війні, врятувати життя та звільнити наших людей», — додав Сибіга.

Глава МЗС зауважив, що під час розмови з лідерами у суботу Президент Зеленський також подякував першій леді США Меланії Трамп за її «щиру увагу та зусилля, спрямовані на повернення примусово депортованих українських дітей».

Реклама

Нагадаємо, на Алясці завершилися перемовини Трампа і Путіна. Вони тривали близько трьох годин.

Американський президент згодом зателефонував українському колезі Володимиру Зеленському, а також поспілкувався з європейським лідерам і розповів про результати перемовин із Путіним. Деталі розмови наразі не повідомляються.