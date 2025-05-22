Путін на межі: британський полковник сказав, коли настане "точка кульмінації"

Кремлівський очільник Володимир Путін / © Associated Press

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Кремлівський очільник Володимир Путін перебуває на межі в політичному сенсі. І хоча жителі Москви та Санкт-Петербурга поки особливо не постраждали від війни, ситуація для диктатора погіршується і стане критичною у період від початку до кінця 2026 року. Це буде «точкою кульмінації», моментом, коли РФ більше не зможе вести наступальні дії.

Полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем сказав про це “24 каналу”.

«Я вважаю, що Путін зараз дуже втомився. Його війська також втомилися. Політично він теж на межі. Але звичайні люди ще не відчули справжнього удару. Жителі Москви та Санкт-Петербурга поки що особливо не постраждали», — сказав полковник.

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На його думку, в РФ поки страждають жителі найбідніших та найвіддаленіших регіонів. Однак вже наприкінці 2025 року та у 2026 році економічний удар відчуватимуть вже навіть у європейській частині РФ.

«Це змусить людей ще більше замислитися над тим, що відбувається. Українські атаки на російську інфраструктуру, нафтові об’єкти, військові цілі, аеродроми — все це викличе більше запитань у росіян», — додав він.

Ба більше, Росія вже вичерпує запаси військової техніки. Тепер вона все більше покладається на техніку з Північної Кореї, нагадує експерт.

«Близько 80% боєприпасів постачається саме звідти. Також йдуть переговори з Іраном про постачання балістичних ракет та іншої військової техніки. Не лише „Шахедів“. Для мене це говорить про те, що Путін перебуває у дуже складному становищі. Якщо санкції обірвуть ці канали постачання, то ситуація для Путіна стане критичною. Я очікую, що це станеться природним чином у період із початку до кінця 2026 року. У воєнній термінології це називається точкою кульмінації. Моментом, коли він більше не зможе вести наступальні дії», — пояснив він.

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На думку полковника, якщо Україна зможе й надалі нарощувати виробництво озброєння та підтримувати боєздатність, то відбудуться значні зміни не лише на фронті, але й всередині Росії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Туск зазначив, що Росія не має на меті припиняти війну в Україні та сідати за стіл мирних переговорів.

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