Путін на переговорах із США підніматиме ставки: експерт назвав три головні лінії

Президент РФ не буде вести переговори лише про Україну, а говоритиме про цілий світ.

Російський президент Володимир Путін використовує єдиний спосіб ведення переговорів — підняття ставок.

Політолог Вадим Денисенко в інтерв’ю на Radio NV назвав три головні лінії, які може використовувати господар Кремля.

Насамперед експерт звертає увагу на угоду, яку пропонує РФ Сполученим Штатам щодо економічної співпраці.

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“Путін запропонував американцям увійти в російську енергетику і освоєння Арктики, причому не тільки увійти у видобуток, але й стати посередником під час продажу товарів у “недружні країни”. Це і енергоресурси, і алмази, і ліс і багато інших речей, які зараз перебувають під санкціями. І таким чином вивести частину російської економіки з-під санкцій. А посередник зможе заробляти десятки мільярдів доларів уже з першого року. Це вкрай важлива історія, яку в нас часто недооцінюють”, - наголосив Денисенко.

Другим аспектом підняття ставок експерт називає те, що Путін не буде вести переговори лише про Україну, а говоритиме про цілий світ, зачіпаючи такі країни як Іран, Північну Корею, можливо, Венесуелу, Лівію, країни Сахель в Африці.

“Паралельно не треба забувати, що все те, що зараз відбувається в Сирії викликає напруження по лінії Ізраїль — Туреччина. І він [Путін] буде пробувати розторговувати свої напівмертві бази в Сирії... Він буде піднімати ставки не лише питаннями України. Це переговори, в яких будуть задіяні ще десяток країн і нам потрібно грати на протиріччях, серед яких класичне Туреччина — Ізраїль. Нам потрібно правильно вибирати союзників на цей момент”, - зазначив Денисенко.

І третій момент, яким, на думку політолога, господар Кремля буде піднімати ставки — це його заяви про те, що Росія не торгує територіями, що за російською конституцією Запоріжжя повинно належати РФ, а також з’являться питання мови, церкви і так далі.

“Це три лінії підняття ставок, які буде використовувати Путін”, - підсумував він.

Нагадаємо, видання Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела у Москві повідомило, що Росія готова обговорювати тимчасове перемир'я в Україні за умови досягнення прогресу щодо остаточного мирного врегулювання.

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