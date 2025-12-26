Путін на переговорах із США вимагає «весь Донбас»

Диктатор Путін / © Associated Press

Реклама

Росія під час переговорів зі США продовжує вимагати передачі їй усієї території Донбасу, включно з районами, які армія РФ так і не змогла захопити.

Про це повідомляє УП, з посиланням на російські засоби масової пропаганди.

Під час традиційного передноворічного засідання Державної ради РФ, яке формально було присвячене кадровій політиці, диктатор значну частину виступу присвятив темі війни та так званого «мирного врегулювання».

Реклама

Путін заявив, що на переговорах у Анкориджі він нібито «прийняв для себе певні поступки», однак фактично йдеться про незмінну вимогу Кремля: передати Росії весь Донбас у його адміністративних межах.

За словами диктатора, у ході переговорів із американською стороною обговорювалися різні варіанти, але після консультацій США з європейськими партнерами частина пропозицій, як стверджує Путін, була переглянута. Це він назвав «проявом слабкості».

Водночас Путін наголосив, що Москва й надалі готова дотримуватися тих «поступок», які він нібито схвалив у Анкориджі. У трактуванні Кремля це означає безумовне визнання Донбасу «російським».

Зокрема, диктатор заявив, що питання належності Краматорсько-Костянтинівсько-Слов’янського промислового вузла, за його словами, «взагалі не обговорюється». Водночас він допустив можливість часткового обміну іншими територіями, але лише на умовах, вигідних Росії.

Реклама

Таким чином, Кремль фактично підтвердив, що не відмовляється від ультимативних вимог, попри відсутність військового контролю над значною частиною Донбасу.

Раніше повідомлялося, що політолог Вадим Денисенко заявив, що Мирний план із 20 пунктів, подробиці якого нещодавно озвучив президент Володимир Зеленський, не буде підписаний, а його оприлюднення переслідує певні політичні цілі.

Ми раніше інформували, що американський посол у НАТО Метью Вітакер заявив, що врегулювання війни в Україні можливе в найближчі 90 днів.