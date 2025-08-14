Путін на переговорах використає "навички агента КДБ" – ексрадник Трампа

Презиеднт РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп / Зображення створене ШІ

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін на переговорах із президентом Дональдом Трампом застосує «навички агента КДБ», щоб переконати американського лідера у своїй готовності до миру.

Про це пише The Hill.

На думку Болтона, Путін намагатиметься привернути Трампа на свій бік, попри те, що його мирний план, ймовірно, не буде щирим.

За словами Болтона, який був радником Трампа під час його першого президентського терміну, але згодом розійшовся з ним у поглядах, Путін має ініціативу в цих переговорах. Він намагатиметься переконати Трампа, що має дієвий мирний план.

«Думаю, Путін має тут ініціативу, і, гадаю, він спробує показати Трампу, що у нього є мирний план і що він щирий, хоча я так не думаю», — сказав Болтон в ефірі CNN.

Болтон вважає, що Путін використає те, чого його навчили в КДБ, щоб «повернути Трампа на свій бік». Він також зазначив, що переговори можуть бути важкими для російського лідера, оскільки його дії в Україні, м’яко кажучи, «роздратували» Трампа. Ексрадник припустив, що обмін думками може торкнутися територіальних питань і стати досить конкретним.

Наприкінці травня Трамп публічно засудив російські удари по Києву, заявивши, що Путін «абсолютно збожеволів». Однак, після цього він відмовився запроваджувати вторинні санкції проти Росії. На думку Болтона, Путін намагатиметься використати цю зустріч, щоб відмовити Трампа від запровадження подальших санкцій.

Нагадаємо, напередодні історичної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна у США точаться складні дипломатичні консультації. Білий дім бачить прогрес у пропозиціях Кремля, але в Європі та Україні побоюються поступок.