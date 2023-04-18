Путін начебто відвідав захоплені території Херсонщини та Луганщини: що він там робив (відео)

Зокрема, диктатор привітав окупантів із Великоднем та подарував їм ікону. І це після того, як на свята загарбники обстрілювали українців, вбиваючи цивільних.

Президент РФ Володимир Путін начебто відвідав тимчасово захоплені території Херсонщини та Луганщини, заявили 18 квітня російські засоби масової пропаганди.

У Мережі з’явилися відео з очільником Кремля в начебто Україні.

Пропагандисти інформують, що Путін навідався до штабу угрупування військ "Дніпро", що базується на Херсонському напрямку. Там він заслухав доповіді командувача ВДВ, командувача угрупування та інших воєначальників про ситуацію на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Також стверджується, начебто у штабі "Дніпро" російський диктатор "попросив військових висловити думку про обстановку на Херсонському та Запорізькому напрямках".

"Путін у штабі "Дніпро" привітав військових із Великоднем та подарував їм копію ікони, яка, як сказав президент, належала "одному з найуспішніших міністрів оборони Російської імперії", – заявляють російські ЗМП.

Також повідомляється, що президент РФ начебто відвідав і штаб нацгвардії "Схід" на окупованій Луганщині. Там він заслухав доповіді генерал-полковника Олександра Лапіна та інших вищих офіцерів щодо ситуації на цьому напрямку.

Нагадаємо, рівно місяць тому, 18 березня, Путін побував у тимчасово окупованому Маріуполі. Там він зустрівся з мешканцями новозбудованого ЖК "Невський". Ці відео активно поширювала пропаганда, не показуючи скоєні окупантами жахливі руйнування у місті.

Зазначимо, на опублікованому відео з господарем Кремля у Маріуполі було чутно вигуки місцевих жителів про те, що "це все брехня й показуха". Водночас у ГУР Міноборони України заявили про відсутність доказів того, що у місті побував саме Путін, а не його двійник.

Читайте також: