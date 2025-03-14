Путін надіслав Трампу повідомлення з власними пропозиціями припинення вогню в Україні – Reuters

Володимир Путін надіслав президенту США Дональду Трампу повідомлення про свою пропозицію про припинення вогню в Україні через спеціального представника Трампа, повідомляє Reuters з посиланням на російські джерела.

У Кремлі зазначили, що вони бачать підстави для "обережного оптимізму" щодо можливого досягнення угоди.

У п’ятницю Трамп знову закликав Росію підписати та завершити "припинення вогню та остаточну угоду", заявивши у своїй приватній соцмережі, що він витягне США з того, що він назвав "справжньою "халепою" з Росією".

За даними видання, Путін заявив, що в принципі підтримує пропозицію Трампа про припинення вогню, але бойові дії не можна припиняти, доки не буде розроблено низку важливих умов, що підвищує перспективу більш тривалих переговорів для досягнення угоди.

Трамп назвав заяву Путіна "дуже багатообіцяючою".

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам у п’ятницю, що Путін, який висловив стурбованість тим, що українські сили використають будь-яке припинення вогню для перегрупування, провів пізні нічні переговори в Москві зі Стівом Віткоффом, представником Трампа, щоб обговорити пропозицію США. Київ вже прийняв пропозицію.

Пєсков сказав, що Путін використав зустріч, щоб передати "сигнали" Трампу.

"Додаткову інформацію було надан російській стороні, а також, власне, Путін передав інформацію та додаткові сигнали президенту Трампу через Віткоффа", – сказав він.

Відповідаючи на запитання про коментарі, зроблені пізно в четвер радником Трампа з національної безпеки Майком Уолцом, який сказав, що у Вашингтона є "деякий обережний оптимізм" щодо того, що угоду про припинення вогню може бути досягнуто найближчим часом, Пєсков сказав, що згоден із цією оцінкою.

"Безумовно, є підстави для обережного оптимізму. Ви почули вчора дуже важливу заяву президента Путіна... Він сказав, що підтримує позицію президента Трампа щодо врегулювання, але він озвучив деякі питання, на які потрібно разом відповісти. Тож, так, справді, ще багато чого потрібно зробити, але, тим не менш, президент висловив солідарність із позицією пана Трампа", - сказав він.

Пєсков також сказав, що Росія та США обговорять час телефонної розмови між своїми президентами, коли Віткофф проінформує Трампа, заявивши, що обидві сторони погоджуються, що така розмова необхідна.

Путін заявив, що хоче, щоб Україна відмовилася від своїх амбіцій щодо вступу в НАТО, щоб Росія контролювала всі чотири регіони України, які вона проголосила своїми, і щоб розмір української армії був обмежений.

Російський президент також чітко дав зрозуміти, що хоче послаблення санкцій Заходу та проведення в Україні президентських виборів, які Київ вважає передчасними, оскільки воєнний стан залишається в силі.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін нарешті відреагував на пропозицію США припинити бойові дії на 30 днів. Путін сказав, що РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, "але є нюанси". Російський президент також заявив, що може провести телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити умови перемир'я.

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