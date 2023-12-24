Путін надсилає сигнали про зацікавленість у припиненні вогню, щоб відволікти союзників від допомоги Україні - ISW

Путін повідомляє про зацікавленість у припиненні вогню, але це більше відповідає постійним зусиллям Росії відкласти та перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували нещодавню статтю New York Times (NYT) про те, що російський президент Володимир Путін використовує зворотні канали та посередників, щоб продемонструвати свою зацікавленість у припиненні вогню, попри нещодавні публічні заяви Путіна про протилежне.

Про це йдеться на сайті ISW.

Зокрема, NYT повідомило, що західні офіційні особи з вересня 2023 року вловлювали нові сигнали через зворотні канали про те, що Путін зацікавлений у припиненні вогню, яке заморозить поточні лінії фронту, але зазначило, що західні офіційні особи попередили, що зворотні канали можуть бути «невірним напрямком Кремля» і можуть не відображати «справжнє бажання» вести переговори. Журналісти запропонували кілька можливих мотивів Путіна для його, як повідомляється, інтересу до припинення вогню: майбутні президентські вибори в Росії в березні 2024 року, бажання «залишити свої варіанти відкритими» щодо розв’язання війни та скористатися передбачуваним зменшенням підтримки України Заходом, а також «відволікання» війни Ізраїлю та ХАМАС.

Усі ці мотиви відображають тимчасові причини, чому Путін може домагатися тимчасового припинення вогню, що принесе користь Росії, давши їй час підготуватися до відновлення агресії проти України, як це ISW регулярно оцінює. NYT зазначає, що публічна риторика Путіна, який нещодавно підтвердив максималістські цілі Росії, рівнозначні повній капітуляції України та Заходу, суперечить повідомленням про приватне бажання Путіна «проголосити перемогу та рухатися далі».

Водночас Ні NYT, ні його джерела надали будь-які підстави вважати, що комунікації Путіна по зворотному каналу більше відображатимуть його цілі, ніж його публічні виступи, звернені до внутрішньої, української та міжнародної аудиторії. У звіті NYT також не вдалося зрозуміти, чи нібито Путін зацікавлений у припиненні вогню для тимчасової паузи чи остаточного припинення війни.

Також речник Кремля Дмитро Пєсков заявив NYT, що «Росія продовжує готова (до переговорів - ред.), але виключно для досягнення власних цілей», відповідаючи на запитання про готовність Росії вести переговори про припинення вогню на нинішніх лініях.

Також Путін нещодавно повторив, що його максималістські цілі в Україні – «денацифікація», «демілітаризація» та нав’язування Україні «нейтрального статусу» – залишаються незмінними, а Путін і вищі чиновники Кремля дедалі частіше висловлюють експансіоністську риторику, яка вказує на те, що цілі російського керівництва справджуються. не виключає подальших російських територіальних загарбань в Україні.

"Час, коли Путін повідомляє про зацікавленість у припиненні вогню, більше відповідає постійним зусиллям Росії відкласти та перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні, ніж серйозній зацікавленості у припиненні війни, крім повної перемоги Росії. ISW спостерігав подібні спроби Кремля ввести в оману західних політиків, щоб вони чинили тиск на Україну, щоб вони почали переговори з Росією взимку 2022-2023 років, і фактично переорієнтували увагу Заходу на гіпотетичні переговори, а не на те, щоб Україна мала достатньо матеріальних засобів перед весняно-літнім контрнаступом. Кремль, ймовірно, використовує зворотні канали, щоб досягти подібного ефекту серед західних дебатів щодо подальшої військової допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в одному зі звітів аналітиків Інституту вивчення війни йшлося про те, що президент Росії Володимир Путін прагне не просто втримати вже окуповані території України, а й розширити зону окупації.

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