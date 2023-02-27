Путін "надто впевнений", що зможе захопити Україну - очільник ЦРУ

Бернс повідомив про зустріч з главою російських розвідувальних служб, який був «зухвалим та зарозумілим».

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що президент Росії Володимир Путін «надто впевнений» у здатності російських військових підкорити Україну.

Про це пише Радіо Свобода.

У телевізійному інтерв’ю 26 лютого 2023 року Бернс повідомив, що у листопаді 2022 року під час зустрічі з главою російських розвідувальних служб, той виявив «почуття зухвалості та зарозумілості», яке відображало переконання самого Путіна в тому, що він може «знищити українців» і перебороти європейських союзників України.

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Нагадаємо, що раніше Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що російський диктатор Володимир Путін становить небезпеку для людства.

Додамо, що раніше ЗМІ писали про те, що російський президент Володимир Путін не відмовиться від влади до кінця життя. Тому, ймовірно, помре на посаді або від старості. Або ж - з кулями в спині.

Зауважимо, що раніше очільник української нації Володимир Зеленський назвав Путіна слабкою людиною, а Бучу - обличчям Росії.

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