Диктатор РФ Володимир Путін доручив розширити так звану буферну зону на північному сході України протягом 2026-го.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

За його словами, відповідне доручення було озвучене 31 грудня. Герасимов заявив, що диктатор "фюрер" наказав розширити так звану "буферну зону" в Сумській та Харківській областях поблизу російського кордону

За словами керівника Генштабу окупантів, він відвідав угруповання військ "Север", яке діє на цьому напрямку. У Москві стверджують, що завданням цього угруповання є створення "буферної зони" вздовж кордону, а також витіснення українських сил углиб території держави з подальшим розвитком наступальних дій.

Видання зауважує, що заява Герасимова пролунала на тлі погроз Росії відповісти на нібито спробу "атаки" на резиденцію диктатора РФ Володимира Путіна на Валдаї. Водночас Москва не надала жодних доказів цих тверджень, тоді як українська сторона назвала їх спробою зірвати потенційні мирні переговори.

Зауважимо, що Путін неодноразово зображував "буферну зону" як спосіб відсунути ЗСУ та озброєння далі від кордону Росії, посилаючись на обстріли через кордон та атаки безпілотників на такі регіони, як Бєлгород та Курськ.

Київ відкинув "буферну зону" країни-агресорки, назвавши її ідеєю, яку Росія використовує для виправдання глибших вторгнень на територію України.

Нагадаємо, 29 грудня очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив про нібито "атаку" на резиденцію Путіна у Новгородській області. У Кремлі пригрозили відповіддю на «атаку» на держрезиденцію. Речник Дмитро Пєсков цинічно заявив, мовляв, "знає, як, чим і коли відповідати" за це. З його слів, начебто "спроба Києва атакувати резиденцію" спрямована на зрив переговорного процесу, а також безпосередньо проти мирних зусиль президента США Дональда Трампа.