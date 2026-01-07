- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Путін наказав різко підвищити податки у 2026 році: у РФ визнають стагнацію економіки
На тлі фактичної зупинки економічного зростання та зростаючого дефіциту бюджету російський диктатор Володимир Путін вимагає від уряду суттєво збільшити податкові надходження вже у 2026 році.
Влада РФ готується до різкого посилення податкового тиску на населення та бізнес через погіршення економічної ситуації в країні. За офіційними даними, економічне зростання в Росії майже зійшло нанівець, а промисловий сектор уже перебуває у стані рецесії.
Водночас воєнні витрати Кремля продовжують стрімко зростати, тоді як економіка більше не забезпечує достатніх бюджетних надходжень. У цих умовах російська влада обирає найпростіший шлях — компенсувати дефіцит коштом громадян і підприємців.
У РФ уже підвищили податок на додану вартість, фактично демонтують спрощену систему оподаткування для малого бізнесу та запроваджують нові збори для населення. Під прикриттям риторики про «справедливість» і «технологічний розвиток» фінансовий тягар війни перекладають на плечі простих росіян.
Як наголошують у Центр протидії дезінформації при РНБО України, громадяни РФ уже відчувають наслідки: ціни зростають, а реальні доходи падають. Вимога Кремля «значимо збільшити» податкові збори є сигналом подальшого погіршення соціально-економічної ситуації.
Економіка, виснажена війною, та суспільство, змушене фінансувати імперські амбіції диктатора, наближаються до критичної межі.