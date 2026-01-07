Путін / © Associated Press

Влада РФ готується до різкого посилення податкового тиску на населення та бізнес через погіршення економічної ситуації в країні. За офіційними даними, економічне зростання в Росії майже зійшло нанівець, а промисловий сектор уже перебуває у стані рецесії.

Водночас воєнні витрати Кремля продовжують стрімко зростати, тоді як економіка більше не забезпечує достатніх бюджетних надходжень. У цих умовах російська влада обирає найпростіший шлях — компенсувати дефіцит коштом громадян і підприємців.

У РФ уже підвищили податок на додану вартість, фактично демонтують спрощену систему оподаткування для малого бізнесу та запроваджують нові збори для населення. Під прикриттям риторики про «справедливість» і «технологічний розвиток» фінансовий тягар війни перекладають на плечі простих росіян.

Як наголошують у Центр протидії дезінформації при РНБО України, громадяни РФ уже відчувають наслідки: ціни зростають, а реальні доходи падають. Вимога Кремля «значимо збільшити» податкові збори є сигналом подальшого погіршення соціально-економічної ситуації.

Економіка, виснажена війною, та суспільство, змушене фінансувати імперські амбіції диктатора, наближаються до критичної межі.