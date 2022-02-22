Путін наказав російським ЗС "підтримати мир" на території ОРДЛО: документ

Президент Росії доручив забезпечити дипломатичні стосунки з "ДНР" і "ЛНР".

Президент Росії Володимир Путін міністерству оборони РФ забезпечити "здійснення функцій щодо підтримання миру" на території "ДНР" та "ЛНР".

Про це йдеться у відповідних указах на сайті Кремля.

kremlin.ru

Забезпечити це доручається на підставі укладання "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Росією і так званими "народними республіками".

Також у документі президент Росії доручив забезпечити дипломатичні стосунки з "ДНР" і "ЛНР".

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Водночас жителі окупованого Донецька вже почали повідомляти про входження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.

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