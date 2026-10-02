Путін наказав своїй армії відмовитися від "правил війни" — Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

У вересні диктатор Володимир Путін дав російському військовому керівництву вказівку відмовитися від будь-яких обмежень («скасувати правила») під час повітряних атак по Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times.

Реклама

За словами Зеленського, у вересні Путін дав російському військовому керівництву вказівку відмовитися від обмежень під час повітряних атак. Українські спецслужби отримали цю інформацію після перехоплення розмов представників Кремля.

Реклама

Президент пов’язує зміну тактики з нездатністю Росії захопити території Донбасу. За його словами, Москва тепер намагається домогтися своїх цілей за допомогою масованих атак, залякування цивільного населення та тиску на українські міста.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що Росія, ймовірно, розпочала нову масштабну кампанію ракетно-дронових ударів по Україні напередодні зими. Newsweek зазначає, що російські удари останніми днями дедалі частіше проводяться із застосуванням швидших реактивних дронів, які складніше перехоплювати українській ППО.

Подібну оцінку наводить і Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики вважають, що Путін може намагатися використати удари до того, як Україна знайде ефективніші способи протидії швидшим безпілотникам. На думку ISW, серед можливих цілей РФ — деморалізація українського населення та посилення тиску напередодні потенційних переговорів.

Новини партнерів