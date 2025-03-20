Путін наказав українцям залишити Росію: відомі час та умови

Українці, які перебувають у Росії "незаконно", повинні виїхати до 10 вересня.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який зобов'язує громадян України, що не мають законних підстав для перебування в РФ, "врегулювати свій статус" до 10 вересня 2025 року або залишити країну.

Про це йдеться у тексті указу, який поширюють російські медіа.

"Громадяни України, які перебувають у Російській Федерації, які не мають законних підстав для проживання (перебування) до РФ, зобов'язані самостійно виїхати з РФ або до 10 вересня 2025 року включно врегулювати своє правове становище в РФ", – мовиться в тексті указу.

Водночас стверджується, що громадян України, які незаконно перебувають у Росії, але самі звернулися до МВС для легалізації, нібито не переслідуватимуть.

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Окрім того, в документі вказано, що всі "іноземці", які перебувають на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, повинні здати відбитки пальців. Ще вони повинні до 10 червня 2025 року пройти перевірку на ВІЛ, наркотики та зробити фото. Тим, хто відмовиться, доведеться виїхати не пізніше 10 вересня.

До слова, 19 березня президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ не визнає окуповані території російськими. Це "червона лінія", яку Україна не перетне.