Путін наказав витіснити ЗСУ з Курської області: джерела назвали терміни

Президент-диктатор РФ Володимир Путін наказав своїй армії витіснити українські війська з Курської області. Втім, знімати сили з ключових ділянок на Донбасі "фюрер" заборонив.

Про це повідомляє РБК.Україна з посиланням на свого співрозмовник в військово-політичному керівництві.

За словами джерела, війська РФ отримали вказівку від очільника Кремля звільнити Курську область до 1 жовтня. Завдання армії, наказав "фюрер", зробити це, не перекидаючи військових з ключових ділянок на Донбасі. Перш за все йдеться про Покровський та Торецький напрямки, де окупанти активно і посилено наступають.

Видання пише, що зараз фактично росіяни намагаються спрямувати до Курської області "мікс" підрозділів з усіх напрямків передової, крім Покровського і Торецького. Такі дії ворога свідчать про те, що РФ має в своєму розпорядженні обмаль "вільних" сил та резервів, а обмежені успіхи під Покровськом і Торецьком на шальці терезів Кремля стоять вище, ніж повернення контролю над Курською областю.

За словами експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка, військове керівництво Росії зараз "висмикує війська просто з переднього краю". Зокрема, із Запорізької області забрали дві бригади, а з Херсонського напрямку - два десанто-штурмові батальйони.

"В Курській області опинилася 810-та бригада Чорноморського флоту, яка була на Херсонському напрямку, 155-та бригада морської піхоти, яка воювала під Вугледаром. Перекидаються навіть військовослужбовці строкової служби, призвані весною 2024 року", - розповів експерт.

Нагадаємо, видання The Times з посилання на власні джерела писало, що Росія спробує відбити захоплену територію Курської області вже восени цього року. Адже операція ЗСУ на території РФ та захопленням багатьох населених пунктів стала ганьбою для російської армії.

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