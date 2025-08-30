Путін нахвалює “дружбу без меж” з Китаєм: диктатор шукає підтримки Сі Цзіньпіна

Володимир Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін перед поїздкою на саміт ШОС у Тяньцзіні назвав відносини Москви й Пекіна “стратегічним вибором народів – на користь традицій добросусідства, дружби та взаємовигідного співробітництва на довгострокову перспективу”.

Про це йдеться в інтерв’ю Путіна китайському державному інформаційному агентству "Сіньхуа".

Він наголосив, що товарообіг між країнами значно зріс і що Китай є головним торгівельним партнером Росії. “Ми бачимо, що розрахунки між нашими країнами вже зараз здійснюються майже повністю у національних валютах”, – зазначив Путін.

Кремль також особливо підкреслює роль особистих відносин між двома автократами. “Сі – лідер з великим стратегічним баченням і глобальною перспективою, який завжди виходить із національних інтересів”, – заявив Путін, намагаючись показати свою близькість до китайського керівництва.

У коментарях російський диктатор вкотре використав тему Другої світової війни. Він заявив, що Китай нібито допоміг СРСР вистояти у найтяжчі роки, і пообіцяв “віддати належне подвигу героїв, які відстояли свободу і незалежність наших країн”

Окремо Путін відзначив зростання культурного та освітнього обміну. За його словами, “сьогодні в Росії навчається понад 51 тисяча китайських студентів, а у Китаї – понад 21 тисяча росіян”. Також він похвалив туристичні поїздки, які в 2024 році зросли у 2,5 раза.

У Китаї Путін планує взяти участь у саміті ШОС і в урочистостях до 80-ї річниці перемоги над Японією.

Така поїздка для Москви — це спосіб показати «союзника», коли Захід посилює санкційний тиск і міжнародну ізоляцію РФ.

Як повідомлялося, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та президент-диктатор Росії Володимир Путін є у списку серед понад 20 іноземних лідерів, які відвідають військовий парад у Китаї наступного тижня з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни після офіційної капітуляції Японії.

Цей парад, організований китайським президентом, дав очільникові “найбільш санкційного режиму у світі" можливість з'явитися разом з іншими світовими лідерами, які тяжіють до альтернативного світового порядку, який прагнули створити Сі та Путін.