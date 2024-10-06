Путін налаштовував Трампа проти України: NYT оприлюднило цікаві деталі першої зустрічі політиків

"Фюрер" заявив, що нібито його країна має повне право на вплив в Україні.

2017-го у межах саміту G20, що відбувався в німецькому Гамбурзі, відбулася перша зустріч тодішнього президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна. Зокрема, тоді вони обговорили роль України в міжнародних відносинах.

Про це повідомляє видання The New York Times.

За словами колишнього держсекретаря США Рекса Тіллерсона, Путін намагався переконати Трампа в негативних аспектах України, назвавши її корумпованою і сфабрикованою країною. Очільник Кремля цинічно заявив, мовляв, Москва має повне право на вплив в Україні. Особливо, зауважив "фюрер" у зв'язку з її історичним минулим і військовими діями на сході країни.

У відповідь на обговорення можливої допомоги Україні з боку США, Трамп запропонував Путіну оцінити можливість постачання американської зброї до України. На цю пропозицію російський диктатор відповів негативно. Мовляв, "це буде помилкою".

"Хоча Трамп прибув на зустріч, маючи яструбині позиції, підготовлені його радниками, він не зміг дати рішучу відсіч аргументам Путіна. Ця зустріч стала важливим моментом для розуміння майбутньої зовнішньополітичної позиції Трампа щодо України, яка виявилася неоднозначною і часто піддавалася критиці", - пишуть автори матеріалу.

Також зазначається, що політичне ставлення Трампа до України стало ключовим питанням його президентства. І це ставлення особливо проявилося під час його повторних зустрічей із Путіним, а також призвело до подальших суперечок. Зокрема, з розслідуванням щодо імпічменту, пов'язаним із його розмовою з українським президентом Володимиром Зеленським ще 2019-го.

NYT наголошує: справжні події, що тривають у передвиборчій кампанії 2024-го, знову акцентують увагу на ставленні Дональда Трампа до України і його зовнішньополітичних поглядах.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр Британії Борис Джонсон назвав ім'я політика, за президенства якого Путін не напав би на Україну. Йдеться про Дональда Трампа.

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