Путін наляканий бунтами в РФ: Зеленський зробив заяву про таємні плани Кремля

Володимир Зеленський

Російська влада посилює обмеження в інформаційному просторі не через страх критики, а задля запобігання масштабним народним хвилюванням. Глибинне завдання Кремля — придушити можливі бунти на тлі підготовки до великої мобілізації.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телемарафону «Єдині новини».

За словами глави держави, критичним моментом для стабільності північного сусіда може стати початок відкритої мобілізації у центральних регіонах, зокрема у Москві та Санкт-Петербурзі.

«Обмеження доступу до соціальних мереж у Російській Федерації пов’язане не з тим, щоб обмежити критику Путіна. Глибше завдання — щоб не було бунтів. Передусім велика мобілізація в Росії, тобто мобілізація із центральних міст, включно з Москвою і Санкт-Петербургом. Обмеження говорять про те, що ніхто в Росії не сприйматиме мобілізацію такого рівня», — наголосив Зеленський.

Наразі мобілізація в Росії триває у прихованому режимі через укладання контрактів. Проте для реалізації амбітних планів диктатора цього ресурсу стає замало.

Президент підкреслив, що залучення величезної кількості особового складу лише за рахунок добровольців є надто дорогим для російського бюджету. Тому відкрита мобілізація залишається єдиним шляхом для значного посилення армії окупантів.

«Сьогодні мобілізація в Росії захована в контракти. Але щоб додати мільйон-півтора особового складу до діючої армії, потрібна мобілізація, бо залучити таку кількість військових контрактами надто дороговартісно», — зазначив президент.

Два сценарії нового наступу окупантів

Навіщо Кремлю така рекордна кількість нових солдатів? Володимир Зеленський озвучив два основні варіанти розвитку подій, до яких готується ворог.

Перший сценарій, за словами президента, — це спроба повторити великий наступ на Україну. Другий варіант, який він назвав «варіантом Б», передбачає менше витрат і зусиль.

«Це зробити паралельно невеликий наступ там, де можна обмежитись меншою кількістю бойових сил», — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, раніше на території Росії були зафіксовані атаки на ключові порти та нафтопереробні підприємства, зокрема в Ленінградській області.

Після цього в Мережі з’явилися повідомлення про заворушення в Усть-Лузі, де, за даними джерел, невдоволення виникло серед працівників порту, більшість з яких є мігрантами. Йдеться про конфлікт, що розпочався після того, як частину робітників нібито не допустили до зміни.

Повідомляється, що між працівниками та охороною сталися сутички, а на місці працювали правоохоронці та спецпідрозділи. За попередніми даними, частину учасників інциденту затримали для з’ясування обставин.

Також що Росія блокує WhatsApp, західні платформи соціальних мереж, ЗМІ та засоби обходу обмежень. Кремль посилює кампанію, аби відновити контроль над інформаційним простором РФ, а задля запобігання доступу до глобальної мережі Інтернет.

До слова, Кремль запровадив жорсткі обмеження на роботу Telegram. Це викликало обурення з боку російських солдатів та військових блогерів, бо може стати фатальним для армії Росії.