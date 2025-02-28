Путін намагається маніпулювати Трампом: аналітики розкрили задум диктатора

Вказівки Кремля російським державним пропагандистським ЗМІ щодо висвітлення переговорів між США та Росією вказують на намір Путіна маніпулювати президентом США Дональдом Трампом і розділити Захід.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Автори звіту ISW звернули увагу на дані російського видання "Верстка", яке 27 лютого повідомило з посиланням на джерела серед пропагандистів, про відповідні вказівки Кремля.

Одне з джерел видання, яке регулярно бере участь у зустрічах кремлівських представників з редакторами найбільших пропагандистських ЗМІ, повідомило, що Кремль закликає їх "всіляко підкреслювати, що контакти йдуть не з якимись абстрактними американцями, а з командою Трампа.

Відповідно пропагандисти мають не "хвалити Трампа особисто", а створити образ "людини, яка мала мудрість відгукнутися на простягнуту Росією руку".

"На випадок, якщо переговори ні до чого не приведуть, завжди можна буде сказати, ми намагалися, ми зробили все", — зауважило джерело "Верстки".

Водночас Путін 27 лютого похвалив адміністрацію Трампа, заявивши, що перші контакти Росії з адміністрацією "вселяють певні надії" і що команда Трампа нібито демонструє "взаємну рішучість" відновити відносини між США та Росією.

Путін також додав, що "деякі західні еліти намагаються підтримувати нестабільність у світі і намагатимуться зірвати або скомпрометувати розпочатий американо-російський діалог".

Це твердження Путіна про те, що "деякі західні еліти" — але не адміністрація Трампа — виступають проти американо-російських переговорів, ймовірно, є спробою вбити клин між Трампом та іншими діячами у США і європейськими лідерами, наголошують в ISW.

Раніше аналітики повідомили, що диктатор не готовий до чесних переговорів, а також не збирається йти на територіальні поступки.

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