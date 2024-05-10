Путін намагається прирівняти Україну до нацистської Німеччини: ISW – про 9 травня

Очільник Кремля використав свою промову у День Перемоги, щоб повторити наративи про війну Заходу проти Росії та абсурдно прирівняти загрозу з боку нацистської Німеччини до загрози для України.

Президент Росії Володимир Путін використав свою промову з нагоди Дня Перемоги 9 травня для підтвердження своєї віри в те, що Захід намагається стерти внесок Радянського Союзу в перемогу над нацистською Німеччиною під час Другої світової війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін під час параду до Дня Перемоги заявив, що "вони", маючи на увазі Захід, намагаються "спотворити" правду про Другу світову війну та "знищити" пам'ять про радянський героїзм і жертовність.

Президент РФ також заявив, що спроби Заходу начебто переписати історію Другої світової війни та нібито підтримка "нацизму" в Україні – частина ширших зусиль Заходу з розпалювання міжетнічних і міжрелігійних конфліктів у всьому світі.

Путін сказав, що якщо Захід хотів би забути уроки Другої світової війни, то Росія пам'ятає, що Радянський Союз вирішив "долю людства" під час битв "від Мурманська до Кавказу і Криму".

"Путін так само використав свої промови на День Перемоги 2023 та 2022 років, щоб повторити існуючі наративи про війну Заходу проти Росії та абсурдно прирівняти загрозу з боку нацистської Німеччини до загрози для України", – зазначають аналітики.

За оцінками Інституту вивчення війни, готовність Путіна неодноразово наголошувати на вигаданих зусиллях Заходу зневажити внесок Радянського Союзу в перемогу над нацистською Німеччиною свідчить про щиру віру президента РФ, що це справжня загроза спадщині СРСР і, як наслідок, сучасній Росії.

Путін намагається реабілітувати короткий союз СРСР із нацистською Німеччиною

Зазначається, що це переконання узгоджується з неодноразовими спробами Путіна переписати та реабілітувати агресію Радянського Союзу проти Польщі, короткий союз СРСР із нацистською Німеччиною та злочини, скоєні проти власного народу до, під час і після Другої світової війни.

Водночас російський диктатор використав промову в День Перемоги, щоб представити свою державу як бастіон у боротьбі з нацизмом. Путін заявив, що Росія ніколи не применшувала внесок інших держав альянсу у Другу світову війну, і наголосив на мужності військовослужбовців альянсу, борців опору та народу Китаю, які боролися проти агресії Японії.

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Очільник Кремля заявив, що Росія зробить усе можливе для недопущення глобального конфлікту, але водночас нікому не дозволить погрожувати країні. Путін назвав вторгнення до України "важким перехідним періодом", який Росія має пройти, і частиною великої історичної боротьби РФ проти нацизму.

Кремль використовує міфи про Другу світову війну для внутрішньої підтримки вторгнення до України

"Кремль регулярно посилається на міфи про Другу світову війну, щоб створити внутрішню підтримку для свого вторгнення до України та представити своє завоювання України як частину ширшого екзистенційного конфлікту із Заходом", – йдеться у звіті ISW.

Там також оцінюють, що риторичні спроби Путіна представити Росію як жертву нацистської агресії та лідера її уявної антинацистської коаліції проходять тонку межу, яка, за сподіваннями президента РФ, може сподобається як його ультранаціоналістичному колу, так і ширшому російському населенню.

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня Росія завдала масованого удару по Україні, після якого президент Володимир Зеленський назвав Путіна "нацистом".

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