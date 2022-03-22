Путін намагається використати біженців як зброю та інструмент тиску на ЄС, але його наміри зазнають невдачі - Боррель

Путін намагається використати біженців як зброю та інструмент тиску на ЄС, але його наміри зазнають невдачі - Боррель

Росіяни руйнують міста, створюють жах для цивільних людей та примушують їх рятуватися.

Влаштовуючи терор для мирного населення України, президент Росії Володимир Путін намагається використати вимушених біженців як зброю та інструмент тиску на ЄС, але його наміри зазнають невдачі.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, - пише Укрінформ.

Але країни-члени Європейського Союзу є солідарними з Україною, та приймуть всіх громадян, які рятуються від російських бомб.

"На цей момент ми вже маємо понад 3,3 млн біженців, і цей потік триває. Я переконаний, що Путін (президент РФ - ред.) використовує біженців як інструмент, як зброю, надсилаючи до нас якомога більше людей, скільки може. Вони (росіяни - ред.) не зруйнували транспортну інфраструктуру, але вони руйнують міста, створюють жах для цивільних людей та примушують їх рятуватися. Але ми готові допомогти всім їм. Це асиметричне навантаження, тому що деякі з країн-членів, які опинилися на передньому краї, мають найбільший потік (українських - ред.) біженців на кордоні. Але всі країни-члени будуть у повній солідарності у тому, щоб прийняти цих людей", – підкреслив Боррель.

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Також у рамках зустрічі міністрів ЄС відбулася розмова із міністром закордонних справ Молдови, яка виявилася серед країн, які найбільше стикаються із наслідками російської агресії проти України та із відповідними загрозами для власної безпеки. Молдова виявила безпрецедентну солідарність зі своїми сусідами.

"Нині 30% дітей у Молдові – це діти з України, діти, які є біженцями. Це накладає величезне навантаження на систему освіти, але в Молдові їх повною мірою інтегрували та дозволили продовжити навчання. Молдова потребує нашої підтримки, і ми надамо всю підтримку, яка є необхідною, щоб відповісти на цю ситуацію", – уточнив високий представник ЄС.

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