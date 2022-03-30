"Путін намагається зруйнувати все, на чому тримається Європа": Зеленський попередив ЄС про загрозу з боку Росії

"Путін намагається зруйнувати все, на чому тримається Європа": Зеленський попередив ЄС про загрозу з боку Росії

За словами президента, в Росії заперечуються загальновизнані права людини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія покликана "зруйнувати все, на чому тримається Європа", тому країнам ЄС слід бути готовими, що агресія Путіна може вийти за межі нашої держави.

Про це глава держави сказав під час виступу перед парлантом Норвегії 30 березня.

"У нас з вами немає спільних кордонів, але у нас з вами є спільний сусід, який заперечує усі наші з вами спільні цінності. Для російської держави в її сучасному стані не мають жодного значення ані свобода народів, ані свобода людини", — заявив Зеленський.

За словами президента, в Росії заперечуються загальновизнані права людини.

"Там не те що немає безпеки для представників меншин, їх там просто можуть вбити. І вбивають. Впевнений, ви про це все знаєте. Ви знаєте, що там немає верховенства права і справедливого суду. Ви знаєте, що розколювати і руйнувати європейські демократії – це багатолітня політика Російської Федерації", — наголосив Зеленський.

Глава держави переконаний, що Путін намагається зруйнувати все, на чому тримається Європа, тому ця агресія може вийти за межі кордонів України.

"Думаю, ви відчуваєте нові ризики і поблизу свого кордону з Росією. В арктичному регіоні вже накопичено таку кількість російських військ, яка не має жодного нормального пояснення. Для чого? Проти кого?", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що президент Росії Володимир Путін може кинути виклик НАТО і атакувати країни Балтії, якщо його не зупинять в Україні.

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