Володимир Путін. / © Associated Press

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Диктатор Володимир Путін під час першого дня саміту АТЕС намагався представити Росію як світову державу, рівну за впливом Китаю і США. Водночас «фюрер» намагався подати питання завершення війни в Україні лише як одну зі складових ширшого порядку денного відносин Москви, Пекіна і Вашингтона.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Путін заявив, що РФ — один із головних творців нового багатополярного світового порядку. Водночас, наголошують американські аналітики, диктатор намагався представити війну проти України як другорядне питання на тлі ширших відносин між Москвою, Вашингтоном і Пекіном.

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Господар Кремля також намагався представити російську економічну стабільність, незважаючи на вагомі докази протилежного.

Помічник «фюрера» Юрій Ушаков заявив, що Путін Сі Цзіньпін обговорили останній раунд мирних переговорів в Абу-Дабі та ширші зусилля щодо припинення війни в Україні.

Як зустрічали Трампа і Путіна в аеропорту

Своєю чергою, член Постійного комітету Політбюро КНР Цай Ці зустрів Путіна на злітній смузі після його прибуття до Шеньчженя, тоді як Сі вирішив особисто привітати Трампа. Це сигналізувало про те, що Росія є менш важливим партнером порівняно зі Сполученими Штатами.

Зауважимо, Bloomberg пише: те, як Китай організував зустрічі лідерів, демонструє негласну дипломатичну ієрархію Пекіна і те, яке місце в ній відводять іноземним гостям. У Китаї дипломатичні жести мають особливе значення.

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Кожна деталь офіційних церемоній ретельно продумана і має символічне навантаження. Те, що Трампа в аеропорту зустрів Сі, а Путіна — очільник апарату лідера КНР Цай Ці, є показовим.

Нагадаємо, сьогодні у Китаї відбулася зустріч Сі, Трампа і Путіна. Саміт відбувся на розкішному курорті Kylin Villa, що розташований на березі озера серед пишних передгір’їв у районі Наньшань. Зустріч тривала близько півтори години.

За її підсумками лідери Китаю, США і РФ оприлюднили спільну декларацію. У документі йдеться про ядерну безпеку, постачання енергоресурсів, реформу ООН та діяльність міжнародних судів. Згадок про війну в Україні та шляхи її завершення немає.

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