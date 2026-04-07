Україна не повинна погоджуватися на вимоги Москви щодо виведення своїх військ із Донбасу, оскільки це призведе до фактичного визнання окупованих територій російськими.

Таку думку висловив журналіст і головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш у етері NV.

«У будь-якому випадку не можна виходити самим. Принаймні можна імітувати бої, зменшення втрат, але не можна брати на себе зобов’язання про виведення військ звідти», — наголосив він.

Журналіст пояснив, що існує принципова різниця між військовою поразкою і добровільним відходом.

«Тому що одна справа втратити їх унаслідок боїв, військової поразки. Це означатиме, що ми не визнаємо цю територію російською. А інша справа самим вивести, що буде фактично легітимізацією захоплення цих територій, тобто визнанням їх російськими», — підкреслив Гармаш.

За його словами, ключовою метою Кремля є саме політичне закріплення окупації, що створить небезпечний прецедент і для інших територій.

Гармаш зазначив, що Росія прагне скористатися тим, що вона може бути потрібною Вашингтону для вирішення питань, пов’язаних з Іраном.

«Що б Росія не постачала туди — можливо, зброю, розвідувальну інформацію, — це предмет торгівлі між Росією та США, ця ситуація в нас на Донбасі», — пояснив він.

Журналіст додав, що Москва намагається використати ослаблення позицій США у власних інтересах.

«Росія просто використовує слабкість США, викликану цим моментом. Вона тисне на США, вони будуть тиснути на нас, бо дві поразки Трампу перед виборами дуже незручно мати», — наголосив Гармаш.

Він також зазначив, що, на думку багатьох, США вже зазнали невдачі на іранському напрямку. Водночас у питанні війни в Україні Дональд Трамп раніше заявляв, що це «не його війна», однак обіцяв її завершити та ініціював «так званий мирний процес».

«Якщо і це закінчиться нічим, це мінус для його електоральних шансів, для його партії на виборах у листопаді, і для його реноме, авторитету», — зазначив він.

Журналіст також додав, що Путін не відмовиться від планів захоплення Донбасу, адже ця територія вже внесена до російської конституції, і відступ означав би для нього політичну поразку.

На думку Гармаша, навіть якщо Росія зацікавлена у тимчасовій паузі, вона не здатна офіційно відмовитися від своїх цілей. Водночас Україна не повинна йти на добровільне виведення військ через серйозні політичні ризики такого кроку.

Раніше повідомлялося, що журналіст Віталій Портников заявив, що диктатор Путін намагається отримати контроль над Донбасом не на полі бою, а шляхом дипломатичного тиску, розраховуючи на можливість домовленостей за посередництва США.

Ми раніше інформували, що помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков заявив, що можливе рішення України про виведення військ з Донбасу могло б створити передумови для врегулювання «конфлікту».