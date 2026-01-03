Путін потрапив у пастку власних ілюзій / © Associated Press

У 2026 році Путін відзначає 26 років при владі, фактично зрівнявшись за тривалістю правління з найвідомішими російськими монархами та лідерами радянської доби. Вже 12 січня повномасштабна агресія проти України досягне позначки у 1418 днів. Ця цифра має особливе значення для Кремля, адже саме стільки тривала німецько-радянська війна, культ перемоги у якій став фундаментом сучасного російського режиму.

Як зазначає видання The Times, це порівняння демонструє повний провал путінської військової машини.

За аналогічний період у 1418 днів армія Сталіна пройшла шлях від Волги до Берліна, повністю розгромивши ворога. Натомість війська Путіна за цей же час фактично застрягли в районі Покровська, просунувшись лише на кілька десятків кілометрів від позицій лютого 2022 року. Для диктатора, який марить військовою славою минулого, низька ефективність його армії є прихованим ударом, хоча він і продовжує вдавати, що все йде за планом, аби не виказувати слабкості.

За словами головного редактора розслідувального проєкту «Проєкт» Романа Баданіна, Путін особисто бере участь у військовому плануванні, але опинився в полоні власної «ехо-камери». З його оточення зникли всі, хто був здатний на критичне мислення. Натомість довкола очільника Кремля залишилися лише «зручні» чиновники та люди з відверто неадекватним сприйняттям реальності, які транслюють теорії змов про західні віруси та роботів, що замінять людство.

Аналітики та опозиціонери наголошують, що захоплення територій для Путіна є лише інструментом, а не основною ціллю. Його справжнє прагнення — повна ліквідація незалежності України та усунення прозахідного уряду. Колишній прем’єр-міністр РФ Михайло Касьянов переконаний, що Путін не піде на компроміси, оскільки вважає втрату контролю над Києвом своєю особистою поразкою.

Касьянов також висловив сумнів щодо успіху зусиль адміністрації Дональда Трампа у завершенні війни. На його думку, Вашингтон помилково сприймає конфлікт як особисте протистояння двох лідерів, яких можна помирити за столом переговорів. Насправді ж Путін веде війну на винищення української державності, і будь-які дипломатичні ілюзії Заходу лише допомагають йому затягувати час, використовуючи ресурси, що залишилися, для продовження агресії.

Як відомо, один із найнаближеніших до російського президента посадовців, Дмитро Козак, на другий день повномасштабного вторгнення відкрито виступив проти волі Володимира Путіна. Як повідомляє The New York Times, Козак відмовився транслювати вимогу Кремля щодо повної капітуляції України під час переговорів.

За інформацією журналістів, Козак заявив Путіну, що не розуміє стратегічної мети війни. Коли напруга досягла піка, чиновник підкреслив, що готовий до арешту чи навіть розстрілу, але не виконуватиме наказ. З’ясувалося, що цю розмову через гучний зв’язок чули інші представники кремлівської верхівки.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін робить усе можливе, щоб вийти з мирного процесу та продовжити війну, однак у геополітичному сенсі РФ уже зазнала поразки.