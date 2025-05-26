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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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339
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Путін намагається психологічно тиснути на Трампа — дипломат Єлісєєв

Дипломатичні зусилля Трампа не зупинили Путіна, який продовжує війну.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп та Путін

Дональд Трамп та Путін / © Getty Images

Диктатор Путін намагається впливати на президента США Дональда Трампа, використовуючи його слабкі місця.

Таку думку висловив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, колишній посол при ЄС (2010–2015), голова «Центру нових рішень» Костянтин Єлісєєв в етері телеканалу Еспресо.

«Мені здається, що Путін відчув одне зі слабких місць Трампа. Ми всі знаємо, що Трамп постійно повторює одну і ту ж фразу, що його мета — припинити загибель людей. І ця цитата: „Щотижнево гинуть з обох сторін по 5 тисяч, — я цитую, — молодих людей“ і так далі. Власне кажучи, Путін відчув цю психологічну, скажімо так, травму Трампа і намагається, підвищуючи кількість жертв, тиснути психологічно на нього», — зазначив Єлісєєв.

За його словами, російський диктатор намагатиметься продовжувати тиск, поки Трамп, втративши терпіння, не почне схиляти Україну до підписання певних домовленостей.

«Йдеться про дуже тонку психологічну гру», — підкреслив дипломат.

Він додав, що Путін уже усвідомив — тиснути на українців психологічно не вдасться. Адже війна триває понад 11 років, з яких більше трьох — у форматі повномасштабного вторгнення, і попри все українці тримаються.

«Тому він (Путін. — ред.) зараз намагається зламати передусім психологічно саме Трампа», — зазначив Єлісєєв.

Він також вважає, що багатогодинні розмови між Путіним і Трампом потрібні Кремлю для спроб маніпулювання та впливу на американського президента.

«Я не хотів би бути проповідником негативних новин. Але, на превеликий жаль, Путін буде продовжувати так званий ракетно-дроновий терор проти України до тих пір, поки Сполучені Штати спільно з нашими європейськими партнерами не виявлять рішучості. Бо всі мають розуміти, що Путіна можна зупинити лише силою», — наголосив Єлісєєв.

Він нагадав, що після перемоги на виборах Трамп, згідно зі своїми обіцянками, відкрив дипломатичний трек, проте дипломатичні зусилля за останні місяці не дали результатів.

«Чому це відбувається? А тому, що дипломатія сама по собі не здатна зупинити Путіна. Вона буде ефективною лише тоді, коли буде підкріплена силою. А ця сила складається з двох компонентів — зброя і санкції», — заявив голова «Центру нових рішень».

Він підкреслив, що лише поєднання дипломатії та сили зможе змусити Путіна не просто сісти за стіл переговорів, а домовлятися — і це головне.

Раніше повідомлялося, що попри те, що президент США Дональд Трамп публічно відмовився від тиску на Москву, у Вашингтоні та Брюсселі дедалі частіше лунають прогнози про ослаблення бойового потенціалу Росії вже наступного року.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі, де буде присутній президент США Дональд Трамп.

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