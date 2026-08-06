Володимир Путін. / © Associated Press

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Останні тижні стали для «фюрера» РФ Володимира Путіна серйозним випробуванням і були вкрай непростими. Під тиском зовнішніх і внутрішніх проблем Кремль, схоже, відповідає ескалацією. Новий масований удар по Києву може бути частиною цієї стратегії.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

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У статті наголошують, що на території РФ і в окупованих регіонах стався дефіцит пального та утворилися величезні черги на заправках, спричинені ударами безпілотників великої дальності по російських нафтопереробних заводах.

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Тепер Україна наносить удари по складах, що належать провідному російському інтернет-магазину «Wildberries». Ударна кампанія проти цього гіганта не тільки спричиняє серйозні зриви у споживчій економіці Росії, а наближає війну до мільйонів пересічних росіян.

Крім того, йдеться у матеріалі Sky News, не варто забувати про смертоносний вибух у престижному ресторані в центрі Москви минулого вікенду, у якому Росія звинуватила Україну. У держреєстрах з’явилася інформація про смерть Данила Передрія — зятя головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка.

Зазначається, що усе це лише підриває позиції Володимира Путіна, адже його політичний образ і репутація багато років будувалася навколо обіцянки гарантувати безпеку росіянам.

«Зокрема, його вторгнення в Україну подавалося як засіб зміцнення національної безпеки Росії», — йдеться у статті. .

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Однак на практиці війна дедалі частіше спричиняє протилежний результат — росіяни стикаються все з новими і новими загрозами. Це стає серйозним викликом для авторитету Путіна, який він намагається зберегти та відновити.

Нагадаємо, минулої ночі від масованого удару ракет і дронів РФ найбільше постраждали Київ та Київщина. За словами президента Володимира Зеленського, атака була «важкою», а основною ціллю нічної атаки стали складські приміщення цивільних підприємств та різна інфраструктура.

У Київській області кількість жертв зросла до 16 осіб. Серед загиблих були працівники, знищених підприємств. Зауважимо, під час атаки постраждали низка брендів. Зокрема, «Новус», «Розетка», «Епіцентр-К», «PUMA», «Фоззі Груп», «Сільпо Фуд».

Дата публікації 12:30, 05.08.26 Кількість переглядів 35 Жодного захисту від балістики! Ось що ворог наробив у Києві і області

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