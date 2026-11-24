Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Високопосадовці Кремля вдаються до ядерних погроз, намагаючись змусити Захід стримати Україну від завдання ударів безпілотниками і ракетами по території Росії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивченні війни (ISW).

Реклама

Блазень «фюрера», заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв опублікував статтю, у якій пригрозив Україні та її союзникам ядерною зброєю. Він закликав їх пам’ятати, що російська ядерна доктрина нібито дозволяє Москві, а «в деяких випадках і зобов’язує» її застосовувати всі доступні засоби для захисту національної безпеки, зокрема й ядерну зброю.

Реклама

Водночас Медведєв заявив, що Москва досі не вбачала «прямої необхідності» у застосуванні ядерної зброї, хоча, за його словами, дії України та Заходу вже створили умови, за яких російська ядерна доктрина нібито дозволяє завдати ядерного удару.

Аналітики зауважують, що Кремль оновив свою ядерну доктрину в листопаді 2024-го, включивши новий пункт. Він стверджує, що Москва може застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування звичайної зброї, що загрожує територіальній цілісності РФ чи Білорусі, або у відповідь на інформацію про масоване переміщення зброї. Зокрема, крилаті ракети і БпЛА через російський кордон.

«Кремль систематично використовує Медведєва для поширення ядерних погроз як у російському, так і в міжнародному інформаційному просторі. Його провокаційні заяви є частиною скоординованої інформаційної кампанії Москви, покликаної посіяти страх на Заході, стримати підтримку України та схилити західні країни до рішень, вигідних РФ», — йдеться у повідомленні.

За оцінкою ISW, Україна роками проводить інтенсивні удари і військові операції на де-юре території Росії, і ці військові операції не збільшили ймовірність застосування Росією ядерної зброї.

Реклама

ЗМІ про запуск РФ супутника

Зауважимо, напередодні у німецьких ЗМІ з’явилася інформація, що військове командування ФНР та західні розвідувальні служби оцінюють імовірність запуску РФ супутника з ядерною боєголовкою на борту вже найближчими тижнями. За їхніми оцінками, країна-агресорка побудувала супутник «Супутник-С», здатний нести ядерну боєголовку, «кілька років» тому і може вивести його на орбіту «протягом наступних 60 днів».

«Незрозуміло, чи відносяться ці 60 днів до дати оцінок, чи до дати публікації, але німецькі військові оцінили, що Росія може запустити супутник вже в грудні 2026-го», — йдеться у звіті.

Аналітики акцентують, що детонація ядерної зброї в космосі може завдати широкомасштабної та невибіркової шкоди в космосі, вплинувши на критично важливі космічні навігаційні системи, зв’язок та інші технології.

Водночас в ISW пояснюють, що розміщення ядерної зброї в космосі було б порушенням Договору про часткову заборону ядерних випробувань 1963-го та Договору про космічний простір 1967-го — договорів, які Росія, як правонаступниця Радянського Союзу, підписала.

Реклама

Нагадаємо, під час тристоронньої зустрічі в Китаї Сі Цзіньпін зробив несподівану заяву про ядерну зброю. Він назвав її «дамокловим мечем», що висить над людством, і висловився про необхідність не лише заборони ядерки, але і знищення. Китайський лідер закликав до створення світу, «вільного від ядерки».

Новини партнерів