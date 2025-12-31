Путін намагається зірвати мирний процес: Коваленко окреслив ризики

Путін / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін робить усе можливе, аби вийти з мирного процесу та продовжити війну, однак у геополітичному сенсі РФ уже зазнала поразки. Росія перетворилася на сировинний придаток Китаю, а Україну повернути до так званого «руского міра» військовим шляхом Кремль не здатен.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Президент Росії Володимир Путін свідомо обрав курс на зрив мирного процесу та подальше ведення війни, що в перспективі може призвести до внутрішнього розпаду РФ. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, з геополітичної точки зору Росія вже програла. З одного боку, вона фактично стала сировинним придатком Китаю, а з іншого — Україна цивілізаційно не повернеться до «руского міра», і вирішити це питання силоміць Москва не здатна.

«У парадигмі десятиліть Росія буде думати виключно про те, як не розколотися. І все це — наслідок курсу, який обрав Путін», — наголосив Коваленко.

Він зазначив, що головною проблемою РФ є сам путінський режим та модель еліт, яку той вибудував. За словами керівника ЦПД, у 1990-х роках Росія фактично обрала модель СРСР у кордонах РФ, а тодішній президент Борис Єльцин так і не зміг трансформувати цю «азійську цивілізацію» в демократичну державу.

Коваленко також припустив, що єдиним фактором, який у майбутньому може вберегти Росію від розпаду, є Китай.

Раніше йшлося про те, чому Путін не хоче миру. Диктатор впевнений, що «росіяни наступають по всіх фронтах». Саме про ці «успіхи» йому доповідають.

«Путін сказав, що навіщо нам зараз зупинятися, якщо ми до кінця весни все „звільнимо“ — тобто захоплять Донецьку і Луганську область в повному обсязі. Тому Путіну неможливо зараз зупинитися. Знаєте, можна втягнутися у війну, а от вийти з війни дуже важко. Ви ж розумієте, який складний механізм для припинення вогню. Щоб наказ дійшов до окремого бійця в окопі, і цей боєць цей наказ виконав, а не відкрив вогонь і не почалася стрілянина. Так що в цьому сенсі Путіну неможливо зупинитися на сьогодні», — пояснив військовий експерт Олег Жданов.