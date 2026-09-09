Путін наплів Трампу казок про фронт в Україні: в ISW пояснили намір диктатора

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

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Російський президент Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом міг свідомо спотворити реальний стан справ на фронті. Як зазначають аналітики, кремлівська пропаганда намагається переконати США у неминучому успіху РФ, вимагаючи поступок від України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Розмова Путіна з Трампом

Як повідомив 8 вересня помічник президента РФ Юрій Ушаков, під час розмови Путін і Трамп обговорили підсумки зустрічі диктатора зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером, яка відбулася 6 вересня. Також сторони говорили про перспективи завершення війни.

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За словами Ушакова, Путін нібито надав Трампу «об’єктивний і ґрунтовний» огляд ситуації на полі бою в Україні та розповів, як, на думку Кремля, Сполучені Штати можуть швидко завершити війну.

Водночас, як зазначають аналітики, оцінка Путіним перебігу бойових дій є значною мірою викривленою через систематичне введення російського військового керівництва в оману. Це, своєю чергою, сприяє тому, що очільник Кремля продовжує наполягати на максималістських вимогах Москви.

Путін регулярно робить перебільшені та необґрунтовані заяви щодо просування російської армії, підтримуючи наратив про нібито постійні та неминучі військові успіхи країни-агресорки.

«Імовірно, під час розмови з Трампом Путін намагався представити викривлену картину ситуації на передовій, щоб переконати президента США, що Вашингтон має змусити Україну капітулювати перед вимогами Росії нібито до того, як становище України на полі бою погіршиться«, — йдеться у звіті ISW.

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У Кремлі наполягають на необхідності капітуляції України

Представники Кремля також продовжили повторювати тези Путіна про ситуацію на фронті та наполягати на необхідності капітуляції України. Зокрема, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що становище офіційного Києва нібито погіршується щодня, а російські умови для миру ставатимуть дедалі жорсткішими, якщо війна триватиме.

Своєю чергою міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що американські переговорники нібито визнають «реалії на місцях». За його словами, переговорний процес має стосуватися «першопричин» війни проти України.

Експерти дійшли висновку, що заяви російських високопосадовців вказують на те, що переговорна позиція Путіна фактично залишається незмінною від листопада 2025 року, коли США запропонували мирний план із 28 пунктів, який був надзвичайно вигідним для РФ.

Зазначається, що водночас відтоді ситуація на полі бою суттєво змінилася на користь України, однак це, схоже, не вплинуло на максималістські вимоги Кремля.

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Нагадаємо, 8 вересня Путін і Трамп провели телефонну розмову. За словми Ушакова, президенти обговорили результати візитів американських спецпредставників до Москви та Києва, ситуацію щодо України та перспективу відновлення відносин між РФ і США після припинення війни. Путін також запевнив у начебто відсутності агресивних планів щодо Європи й оцінив зусилля США у врегулюванні війни.

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