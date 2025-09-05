Путін насолоджується одним із найкращих тижнів у кар'єрі: як "фюрер" опинився на коні

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Тиждень, що минає, став не лише найкращим для диктатора Російської Федерації Володимира Путіна від початку вторгнення його армії до України 2022-го, а загалом в його кар’єрі.

Про це йдеться у матеріалі британського видання Sky News.

Зазначається, що Путін повертається з Пекіна з повною підтримкою свого китайського покровителя Сі Цзіньпіна та північнокорейського союзника Кім Чен Ина. Тим часом його вороги на Заході перебувають у хаосі.

Реклама

Як Путін переграв Трампа

“Його останнє втручання у питання про іноземні війська в Україні показує, як майстерно він перехопив дипломатичні зусилля. Аналітики зараз сходяться на думці, що він, здається, обдурив президента Трампа і його команду на Алясці щодо питання гарантій безпеки для України”, - йдеться у статті.

Після переговорів представники американської адміністрації стверджували, що російський лідер пішов на значні поступки, погодившись на гарантії НАТО “у стилі п’ятої статті ” для післявоєнної України. Втім, “фюрер” насправді цього не зробив.

Насправді Путін відродив ідею від переговорів Києва і Москви 2022-го, яка дала б Кремлеві право вето на будь-які такі гарантії та дозволила би блокувати зусилля щодо захисту України від чергового російського вторгнення.

“Не дивно, що Київ відхилив цю ідею тоді і продовжує відхиляти її зараз. Однак Трамп, відомий своєю нетерплячістю до деталей, схоже, був введений в оману, вважаючи, що пропозиція варта розгляду”, - пише Sky News.

Реклама

Аналітики вважають, що президент США досі перебуває під впливом Кремля, який ним вдало маніпулює. Втім, тепер очільник РФ зумів змінити перебіг розмови. Автор статті наголошує: дискусія знову стосується того, як лисиця може допомогти відбудувати курник, перш ніж повернутися за новими курчатами.

Як Путін опинився на коні

Завдяки президентам Трампу і Сі, Володимир Путін більше не є глобальним ізгоєм. Тепер “фюрер” красується на світовій арені як на американській, так і тепер і на китайській землі. Натомість політика Білого дому щодо України залишається застряглою в циклі.

“Продовжувати дипломатичні зусилля, висловлювати невдоволення останніми атаками Росії, дати Путіну ще два тижні, погодитися знову з ним поговорити. Повторювати знову і знову. Можливо, російський лідер має над ним якусь владу”, - наголошують в Sky News.

Тим часом війна в Україні триває, Росія збирає більше підтримки, а її військові нарощують свої сили. Що важливо - Європа, економічна потужність якого в 12 разів перевищує економічну потужність Росії, залишається не здатною замінити американське лідерство.

Реклама

“Щоб додати солі на рани України, європейські країни продовжують купувати російські енергоносії на суму понад 20 мільярдів євро на рік, допомагаючи Москві фінансувати свою вторгнення. З такими ворогами не дивно, що Путін посміхається”, - констатує британське видання.

Нагадаємо, перебування російського “фюрера”у Пекіні, палкі зустрічі з різними світовими лідерами, зокрема Китаю та Північної Кореї, стали дуже показовими. Що більше - Путін дав зухвале послання дав Україні і світові. Воно в тому, що Росія може продовжувати війну так довго, як потрібно, поки не отримає те, чого хоче.

Тим часом 4 вересня під час засідання “Коаліції охочих” Європа домовилася про захист України. 26 країн зобов'язалися зробити свій внесок в іноземні миротворчі сили, які захистять від нової агресії РФ у майбутньому.

Втім, вже 5 вересня Володимир Путін кинув виклик цій ініціативі, пригрозивши іноземним миротворцям в Україні. Він цинічно заявив, якщо війська НАТО з’являться, то будуть законними цілями для армії РФ.

Реклама