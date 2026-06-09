Путін настільки боїться ліквідації, що поселив доньок і онуків поруч із собою в бункері - подробиці

Володимир Путін. / © Associated Press

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Через побоювання щодо замахів «фюрер» Росії Володимир Путін наказав своїм двом старшим дочкам, 41-річній Марії Воронцовій і 39-річній Катерині Тихоновій, та онукам переїхати до ретельно охоронюваного лісового палацового комплексу «Валдай».

Про це йдеться у матеріалі таблоїда Daily Express.

Згідно з розслідуванням We Can Explain, у посилено охоронюваному маєтку, що розташований за понад 400 км на північний захід від Москви, проживають партнерка Путіна, 43-річна Аліна Кабаєва, та їхні двоє маленьких синів, 11-річний Іван та 6-річний Володимир.

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Зазначає, безпека на півострові, розташованому між двома озерами та оточеному густим лісом, була посилена через загрозу безпілотників, які долітають все далі вглиб території РФ. Наразі комплекс захищений 27 вежами ППО, розташованими у подвійних оборонних кільцях. Це значно більше, ніж два роки тому. Окрім того, на території маєтку також є підземний бункер.

Окрім покращення фізичної безпеки, Financial Times повідомляє, що російські чиновники нещодавно провели аудит та тимчасово відключили мережу камер спостереження Кремля через побоювання кібершпигунства.

За даними видання, посилення заходів безпеки відбувся після повідомлень про те, що розвідка США та Ізраїлю використовувала зламані канали безпеки для відстеження та ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї у лютому 2026-го. Зазначається, що російську систему було відновлено до інтернету лише після ретельної герметизації та перевірки технічними експертами.

«Примітно, що на сімейному зібранні відсутня чутки про третю доньку Путіна, 23-річну Луїзу Розову, яка переважно проживає в Парижі. Вона є дочкою 51-річної Світлани Кривіногіх, експрибиральниці, яка згодом стала багатою банківською керівницею. Тим часом старші доньки Путіна продовжують обіймати провідні посади в Росії», — пише видання Daily Express.

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Зауважимо, що Марія Воронцова — ендокринолог, яка займається дослідженнями довголіття, а Катерина Тихонова — куратором основних державних ініціатив у сфері науки та технологій. Обидві є дітьми колишньої першої леді Росії Людмили Путіної, з якою «фюрер» розлучився 2014-го.

Путін боїться замаху - що відомо

У Новгородській області РФ на трасі неподалік офіційної резиденції Володимира Путіна на Валдаї встановили протидронові сітки. Зауважимо, що приблизно за 9 км по прямій від цього місця розташована офіційна резиденція “фюрера”.

Окрім того, Кремль боїться ШІ-стеження після подій в Ірані, коли сталася ліквідація аятоли Алі Хаменеї просто в його резиденції Тегерані. Систему, яка є окремою від майже 300 тисяч камер у Москві, знову ввімкнули лише після того, як інженери ретельно перевірили її.

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