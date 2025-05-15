Путін навмисно висуває на переговорах нереалістичні вимоги: журналісти NYT пояснили причину

Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Путін / © ТСН.ua

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Переговори про можливе завершення війни, яку Росія веде проти України, тривають уже кілька місяців, однак російський президент Володимир Путін і далі тримає ситуацію в підвішеному стані.

Про це йдеться в публікації The New York Times.

Видання зазначає, що нові умови, які висуває Москва, стали викликом для адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, Росія наполягає на обмеженні чисельності Збройних сил України та кількості й типів озброєння. Водночас Кремль вимагає передачі Україні чотирьох областей, які РФ незаконно включила до свого складу, попри те, що значна частина цих територій досі під контролем України.

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The New York Times наголошує, що нещодавнє просування російських військ на фронті не змінило стратегічного балансу. Попри локальні успіхи, армія РФ далека від перемоги над українськими силами.

На абсурдність російських вимог звернув увагу навіть віце-президент США Джей Ді Венс. Він заявив: «Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала».

«Будь-який успіх Вашингтона на переговорах, ймовірно, залежатиме від того, чи вдасться переконати Путіна, що він отримає більше користі від теплих зв’язків зі Сполученими Штатами, ніж від дорогих додаткових перемог у війні. Росію навряд чи буде легко переконати. Путін дуже хоче, щоб Україна капітулювала, і вважає, що найпотужніший прихильник Києва — Сполучені Штати — вже припиняє свою підтримку», — йдеться у публікації.

Аналітики припускають, що Росія робить ставку на поступове виснаження України. Мовляв, фронт поступово просувається, у противника вичерпується зброя та ресурси, а оборона слабшає.

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З боку Європи готуються нові санкції, зокрема проти тіньового флоту РФ. Та Путіна це, здається, не зупиняє. Хоча Дональд Трамп і погрожував новими санкціями, на практиці він жодних обмежень не запровадив.

Старша наукова співробітниця Російсько-євразійського центру Карнегі Тетяна Станова вважає, що Путін сподівається на крах українських оборонних ліній, що спровокує внутрішню політичну кризу в Києві.

«І це буде настільки серйозний психологічний удар, що еліти скажуть: „Зеленський, забирайся звідси. Ми тепер самі будемо домовлятися з Путіним“. Путін вважає, що все це має відбутися і відбудеться», — сказала вона.

Водночас, за словами Станової, російський лідер намагається не зіпсувати відносин із Дональдом Трампом — найбільш дружнім до Росії президентом США за останні роки. Саме це, на її думку, й стало причиною, чому Путін взагалі погодився на переговори.

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Раніше повідомлялося, що голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо у Туреччині.

Ми раніше інформували, що професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг заявив, що російський диктатор Путін свою останню заяву про переговори робив виключно для Дональда Трампа і досягнув свого.